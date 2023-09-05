كيف قرأت الصحف العربية لقاء أردوغان – بوتين وانعكاساته على سوريا؟

تابعت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم زيارة رئيس دولة الاحتلال التركي رجب طيب أردوغان إلى روسيا ولقائه بالرئيس فلاديمير بوتين بالإضافة إلى تحركات الدولتين في سوريا.

يشعل الميدان السوري

البداية من صحيفة الشرق الأوسط التي ربطت بين التصعيد على مختلف الجبهات في شمال غربي سوريا، التي تخضع لاتفاق ما يسمى "خفض التصعيد" ولقاء الرئيسين التركي والروسي رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين في سوتشي، الذي بحث التطورات في سوريا ودفع مسار تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، الذي ترعاه روسيا وانضمت إليه إيران.

بوتين أظهر تشدده

صحيفة القدس العربي بدورها أشارت إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين أظهر تشدده بعد لقاء أردوغان في سوتشي إذ أكد بوتين مجدداً استعداده لاستئناف اتفاق تم التوصل إليه بوساطة الأمم المتحدة لشحن الحبوب الأوكرانية بأمان عبر البحر الأسود، ولكن بعد تلبية كل المطالب الروسية.

روسيا تروج لاتفاقية أضنة وأطماع تركيا أكبر

صحيفة الأخبار اللبنانية رأت أنه وفي محاولة لكسر الجمود بين دمشق وأنقرة، تجري محاولات روسية حثيثة للعودة إلى اتفاقات سابقة بين البلدين (اتفاقية أضنة الأمنية 1998)، تسمح لجيش الاحتلال التركي بالتوغل في الأراضي السورية حتى عمق خمسة كيلومترات فقط، لكن الصحيفة أشارت إلى أن هذه المحاولات لا تلقى آذاناً صاغية من تركيا التي تعتبر الاتفاقية المذكورة أقلّ من طموحها، في ظلّ توغلها لمسافات بعيدة، وتحكّمها بمعظم الشريط الحدودي بين البلدين.

أردوغان يسعى لتعزيز دوره الإقليمي والدولي

صحيفة العرب بدورها أشارت إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يزور موسكو يراهن على دبلوماسية الحبوب لتعزيز دور ومكانة بلاده اقليميا ودوليا وقد وعد الاثنين بإعلان "بالغ الأهمية" بشأن تصدير الحبوب، بعيد وصوله الاثنين إلى مدينة سوتشي المطلة على البحر الأحمر للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين الذي أكد انفتاحه على البحث في إحياء اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية التي أنهت موسكو العمل بها في يوليو الماضي.

(ي ح)