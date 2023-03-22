كيف قرأت الصحف العالمية زيارة شي لروسيا؟

تناولت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، زيارة الرئيس الصيني لروسيا وتبعاتها السياسية والاقتصادية.

القمة الروسية الصينية تعرض التحدي للغرب

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية: "أعاد الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين التأكيد على تعميق العلاقات السياسية والاقتصادية بين بلديهما في قمة عبرت عن اهتمامهما المشترك بتحدي النظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة".

مع اندلاع الحرب في شرق أوكرانيا، أشار شي خلال لقائه بوتين في قصر الكرملين، إلى أن: "الثقة السياسية المتبادلة تتعمق" بين موسكو وبكين و"المصالح المشتركة تزداد".

وقالت الصين، التي أصبحت شريان حياة اقتصادي مهم لروسيا في مواجهة العقوبات الغربية، إنها ستعمل على تعزيز العلاقات التجارية والمالية.

في الوقت نفسه، سعى شي إلى تصوير الصين كوسيط نزيه في أي جهود دبلوماسية محتملة لإنهاء القتال، قائلاً: "نحن دائما من أجل السلام والحوار. نحن نقف بحزم على الجانب الصحيح من التاريخ".

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أنه من المتوقع أن يتصل الرئيس شي بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لأول مرة منذ بداية الحرب، بعد زيارته لموسكو.

وفي البيت الأبيض يوم الثلاثاء، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي إن الصين كانت "تردد الدعاية الروسية" حول أسباب الصراع.

قال كيربي: "لا أعتقد أن اجتماع اليوم يمنحنا توقعات كبيرة بأن الحرب ستنتهي في أي وقت قريب".

ويعد تعزيز الوفاق بين روسيا والصين مصدر قلق كبير في العواصم الغربية، التي تنظر إلى الطرفين على أنه منافس قوي محتمل للولايات المتحدة وحلفائها. شجب شي وبوتين ما وصفوه بالنظام الجيوسياسي بقيادة الولايات المتحدة، وحصلا على الدعم، خاصة في العالم النامي، لرؤيتهما لعالم متعدد الأقطاب.

في بيان مشترك الثلاثاء، قالت الصين وروسيا إن شراكتهما ليست "ذات طبيعة تصادمية وليست موجهة ضد دول ثالثة". ودعوا أيضاً إلى "تسريع عملية إنشاء نظام عالمي متعدد الأقطاب".

قال ياكوب ياكوبوفسكي، الباحث في الشأن الصيني إن زيارة شي هي "دليل كبير على الصداقة الروسية الصينية، وإضفاء الشرعية على بوتين. على الرغم من هذا الخطأ الإستراتيجي الفادح الذي ارتكبه بوتين العام الماضي، إلا أنه لا يزال أحد الأصول المهمة التي لا تريد الصين أن تخسرها".

ومع ذلك، أضاف ياكوبوفسكي أن هناك غرض آخر من رحلة شي "مزيداً من السيطرة على مسار العلاقة".

تسلط محادثات شي وبوتين الضوء على دور روسيا باعتبارها "الشريك الأصغر" للصين

وفي السياق عينه قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية "يضع فلاديمير بوتين وشي جين بينغ علاقاتهما الاقتصادية المتنامية في قلب المحادثات في الكرملين يوم الثلاثاء، مما يسلط الضوء على اعتماد موسكو على بكين بعد أن انقطع اقتصادها إلى حد كبير عن الغرب.

وأشاد الرئيس الروسي بالنموذج الاقتصادي الصيني ووصفه بأنه "أكثر فعالية" من نموذج البلدان الأخرى، منذ غزو موسكو الشامل لأوكرانيا العام الماضي - حيث وصلت التجارة الثنائية إلى مستوى قياسي بلغ 190 مليار دولار في عام 2022.

وقالت ماريا شاغينا، وهي باحثة بارزة في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية: "لقد فاقمت العقوبات من العلاقة غير المتكافئة بين روسيا والصين. من الصعب إخفاء حقيقة أن روسيا باتت الآن شريكاً صغيراً للصين".

وقال شخص مقرب من الكرملين إن موسكو ترى اعتمادها الاقتصادي على الصين أمراً حاسماً في احتمالات فوزها في الحرب. وأضاف المصدر أنه بينما لا يمكن الاستغناء عن مساعدة الصين في التغلب على آثار العقوبات الأميركية، فإن ثروة روسيا من الموارد الطبيعية ستضمن استمرار دعم بكين.

الموضوع الأكثر سخونة للمناقشة يوم الثلاثاء هو خط أنابيب الغاز قوة سيبيريا 2 المخطط له، والذي من شأنه أن يمنح روسيا طريقة جديدة حيوية لإعادة توجيه الصادرات من الاحتياطيات التي لم تعد تُرسل إلى أوروبا.

قال المصدر: "منطق الأحداث يفرض علينا أن نصبح مستعمرة موارد صينية بالكامل. ستكون خوادمنا من هواوي. سنكون الموردين الرئيسيين لكل شيء من الصين. سيحصلون على الغاز من قوة سيبيريا. بحلول نهاية عام 2023، سيكون اليوان العملة التجارية الرئيسية لدينا".

وفي العام الماضي، نمت واردات الصين من الطاقة الروسية - التي تشكل أكثر من 40 في المائة من إيرادات ميزانية الكرملين - من 52.8 مليار دولار إلى 81.3 مليار دولار. روسيا باتت ثاني أكبر مورد للنفط الخام والفحم للصين، وفقًا لمركز جامعة كولومبيا لسياسة الطاقة العالمية (CGEP).

وفي كانون الثاني، تفوقت روسيا على قطر وتركمانستان وأستراليا لتصبح أكبر مورد للغاز للصين، حيث سلمت 2.7 مليار متر مكعب في ذلك الشهر، وفقاً لبيانات الجمارك الصينية.

وفي واشنطن، وجهة النظر هي أن موسكو وبكين "تحاولان كبح" نفوذ أميركا العالمي. إذ قال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، يوم الإثنين: "إنه زواج مصلحة، كما أقول، أقل مما هو عاطفي".

(م ش)