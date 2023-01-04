كيف قرأت الصحف العالمية تقارب دولة الاحتلال التركي مع حكومة دمشق

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم الأربعاء مساعي موسكو إلى التقريب بين حكومة دمشق ودولة الاحتلال التركي وامتعاض طهران من ذلك.

تركيا تسعى إلى تطبيع علاقاتها مع الأسد

قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية في تحليل لها "اتفقت تركيا وروسيا هذا الأسبوع على عقد اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية سوريا وروسيا وتركيا. لم يتم تحديد موعد محدد بعد، لكن هذه خطوة متقدمة للغاية قد تطبع العلاقات التركية السورية بعد 12 عاماً من الانفصال والعداء وحتى العداء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره بشار الأسد.

وأصبح الاثنان، اللذان كانا صديقين مقربين، عدوين لدودين في أعقاب الحرب الأهلية السورية، عندما أصر أردوغان على إزاحة الأسد من السلطة قبل إعادة النظر في العلاقات بين البلدين. لكن يبدو أن الحكمة المنسوبة إلى اللورد بالمرستون "لا يوجد حلفاء دائمون، ولا أعداء دائمون، فقط مصالح دائمة" - ينطبق أيضاً على أردوغان.

بعد أن نجح في استعادة العلاقات مع الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل والمملكة العربية السعودية، يسعى أردوغان إلى إصلاح علاقاته مع مصر - وستكون خطوته التالية هي سوريا. لقد ألمح بالفعل إلى نيته المصالحة مع الأسد في آب، عندما أعلن أن اجتماعاً مع الأسد يمكن أن يكون ممكناً، بعد أن عقد رئيس استخباراته، هاكان فيدان، سلسلة من الاجتماعات مع نظيره السوري.

ويأتي الضغط لتطبيع العلاقات من موسكو، التي كانت تخشى ولا تزال تخشى غزواً تركياً لشمال سوريا، مما قد يعرض للخطر جهود روسيا لاستكمال إعادة تأكيد الأسد للسيطرة على جميع أراضي بلاده.

وحصلت تركيا على مكافأة ثمينة من روسيا على شكل اتفاقية القمح مع أوكرانيا، والتي سمحت بشحن الحبوب من أوكرانيا عبر تركيا إلى دول الشرق الأوسط وأفريقيا. في الوقت نفسه، تواصل تركيا مساعدة أوكرانيا عسكرياً وبيعها طائرات بدون طيار. لكن روسيا لم تترك خاوية الوفاض في هذه العلاقة. لم تنضم تركيا إلى العقوبات المفروضة على روسيا، ولم تصدق بعد على عضوية السويد وفنلندا في الناتو، الأمر الذي يخدم موسكو.

وتعرضت تركيا أيضاً لضغوط أمريكية وأوروبية شديدة لعدم غزو سوريا. يبدو أن المسار الدبلوماسي الذي قدمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يمنح تركيا فرصة لتحقيق مصالحها دون التورط في حرب جديدة وفي صراع مع حلفائها الغربيين.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام عربية، اتفقت الدول الثلاث من حيث المبدأ على انسحاب القوات التركية كافة من الأراضي السورية لتحل محلها وحدات سورية إلى جانب الميليشيات الموالية للنظام. لم يتم تأكيد هذه التقارير رسمياً بعد، لكن إذا كانت صحيحة، فسيتعين على تركيا وسوريا صياغة اتفاقيات مفصلة وتقييم نجاح الخطوة على مدى فترة من الزمن، برعاية وضمانات روسية.

في حين أوضح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الثلاثاء، أن تركيا لن تقوم بترحيل اللاجئين ضد إرادتهم، وأن أي تحرك نحو التطبيع مع سوريا لن يتم إلا بموافقة المعارضة السورية، وليس من وراء ظهرها.

ويعلم وزير الخارجية التركي أنه بدون موافقة المعارضة، ولا سيما جناحها المسلح، فإن أي مبادرة تطبيع ستواجه مقاومة عنيفة ليس فقط من قبل الكرد، الذين يرون في التحرك بأنها معركة ضدهم، ولكن أيضاً من قبل المتمردين.

التطبيع بين تركيا وسوريا سيجبر الولايات المتحدة على اتخاذ موقف من القضية السورية، وهو موضوع امتنعت الإدارة عن التعامل معه، باستثناء جهود الحفاظ على الوضع الراهن في شمال سوريا وحماية مصالح حلفاء واشنطن في القتال ضد داعش. لقد أوضحت واشنطن لأنقرة أنها غير راضية عن حملة التطبيع، كما أنها تعارض بشدة الغزو التركي لسوريا. لكن كما هو الحال في المسارح الأخرى، ليس لدى واشنطن حالياً خطة عمل منظمة في حال استكملت تركيا الخطوة الدبلوماسية، ووقعت اتفاقية سلام مع سوريا، وبدأت في نقل اللاجئين من حدودها بينما تسيطر قوات الأسد على المناطق الكردية. فهل ستسمح الولايات المتحدة للكرد بشن حربهم ضد الأسد بمفردهم أم ستقف إلى جانبهم من الناحية العملية، بالسلاح والقوات البرية؟ هل ستفرض واشنطن عقوبات على تركيا إذا بدأت في إقامة علاقات تجارية مع نظام الأسد في انتهاك للعقوبات؟ تعتمد الإجابات على هذه الأسئلة أيضاً على عوامل أخرى، من بينها علاقات واشنطن مع موسكو، وحقيقة أن تركيا حليف وعضو في الناتو".

إيران مستاءة من عدم دعوتها إلى اجتماع موسكو بشأن سوريا

قالت صحيفة عرب نيوز السعودية في تقرير لها" أعلنت طهران عدم ارتياحها لتهميشها عن الاجتماع الأخير بين وزيري الدفاع السوري والتركي ورؤساء المخابرات في موسكو بوساطة روسية.

وجاء التعليق الناقد من الناطق باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الذي قال خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين: "لطالما أصرت إيران على الحل السياسي وليس الحل العسكري، وهي تصر على هذا الموقف فيما يتعلق بسوريا.

وقال: "لقد أدركت سوريا وروسيا وتركيا الدور الحاسم للجمهورية الإسلامية الإيرانية في محاربة الإرهاب في سوريا، ودعم حكومة وشعب البلاد، ودعم وحدة أراضي هذا البلد وعملية حل الأزمة السورية".

وتغيب مسؤولون إيرانيون عن اجتماع موسكو، لكن لا يزال من غير المعروف ما إذا كانت ستتم دعوتهم إلى الاجتماع المقبل المقرر عقده في النصف الثاني من كانون الثاني، على الأرجح في موسكو، ويشارك فيه وزراء الخارجية هذه المرة.

وأطلقت تركيا وإيران وروسيا معاً عملية أستانا في عام 2017. لكن الدولة التي مزقتها الحرب كانت مصدراً للمنافسة بين طهران وأنقرة منذ بداية الأزمة السورية، حيث تدعم تركيا وإيران أطرافاً متعارضة.

كما تولي إيران أهمية لمدينتي نبل والزهراء الشيعيتين في شمال سوريا وتحاول إبقائهما تحت نفوذها. ومع ذلك، فإن عملية تركية محتملة ضد تل رفعت لتوحيد منطقتي عفرين والباب الخاضعتين للسيطرة التركية من شأنها أن تعرض هذه البلدات الشيعية لخطر الهجوم بسبب قربها، وقد تؤدي عملية عسكرية تركية محتملة في شمال سوريا أيضاً إلى دفع الوكلاء الأتراك والإيرانيين إلى حافة الاشتباكات.

وقال الدكتور غولريز سين، الخبير في العلاقات التركية الإيرانية للصحيفة "طوال الحرب الأهلية السورية، أكد الخطاب الرسمي الإيراني دائماً على ضرورة التوصل إلى حل دبلوماسي للصراع وعدم جدوى الحل العسكري، على الرغم من وجودها باعتبارها العقل المدبر العسكري لحرب الأسد البرية".

وفقاً للدكتور سين، ترى طهران أيضاً أن الديناميكيات في الأجزاء الشمالية من سوريا قد تم التفاوض عليها إلى حد كبير بين تركيا وروسيا في السنوات القليلة الماضية، بينما كان موقف طهران هو الحفاظ على روابط وثيقة مع نظام الأسد والتنسيق مع الحكومة السورية.

وستكون طهران راضية ومرتاحة ما دامت المحادثات المزدهرة بين تركيا وسوريا تخدم مصالحها، والتي تحافظ على نظام الأسد في السلطة وسلامة أراضي سوريا، فضلاً عن كبح وربما إنهاء الوجود العسكري لتركيا في البلاد، بحسب سين.

ويعتقد حميد رضا عزيزي، الزميل الزائر في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، أن الوساطة الروسية بين سوريا وتركيا دون تدخل إيران هي دليل على النفوذ السياسي الروسي على نظام الأسد ودوره كوسيط في الصراع السوري من خلال تنظيم سلسلة من المحادثات للتفاوض على إنهاء الحرب.

وفي الماضي، عرضت إيران نفسها وساطة بين دمشق وأنقرة، لكنها باءت بالفشل. وقال عزيزي على الرغم من أن الوساطة الروسية لسوريا وتركيا همشت إيران إلى حد ما، إلا أنها لا تزال تتماشى مع مصالح طهران.

لكن الخبراء لا يتوقعون توجيه دعوة إلى إيران لحضور الاجتماع الثلاثي القادم.

وقال سين "قد لا تُدعى طهران إلى اجتماعات وزراء الخارجية في أواخر كانون الثاني، وربما لا تتوقع ذلك، لأن العملية تمر من خلال وساطة روسية، لكن إيران ستتابع المحادثات عن كثب".

(م ش)