كيف قرأت الصحف العالمية مواقف الصين والخليج من التحرك العسكري الروسي

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، إلى مواقف كل من الصين ودول الخليج من التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا وتأثيرات هذا التحرك.

الولايات المتحدة تسعى لإبعاد الصين عن روسيا بخصوص أوكرانيا

بداية من صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية التي قالت: "تريد الولايات المتحدة إبعاد الصين عن شراكتها الوثيقة مع روسيا، حيث قال المسؤولون الأميركيون إن إحدى الخطوات هي جعل بكين تشعر بالألم بسبب غزو روسيا لأوكرانيا".

وأضافت "قال المسؤولون إن واشنطن تتطلع إلى الاستفادة من أي انقسامات بين موسكو وبكين، وأن هجوم روسيا واسع النطاق على أوكرانيا يمثل فرصة لإجبار الصين على الاختيار بين الوقوف إلى جانب روسيا والحفاظ على علاقات اقتصادية قيمة مع أوروبا والولايات المتحدة وأجزاء أخرى من العالم".

ووفقًا للمسؤولين، فإن الإجراءات الاقتصادية العقابية المفروضة على روسيا، وخاصة ضوابط التصدير على بعض التقنيات، من المحتمل أن تضرب الصين إذا حاولت شركاتها وبنوكها مساعدة موسكو.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية، إذا أرادت الصين أو أي دولة أخرى الانخراط في نشاط قد يخضع لعقوباتنا، فإنها ستخضع لعقوباتنا.

وأشار مسؤول في الإدارة الأميركية إن الولايات المتحدة تستخدم المنتديات الدولية لإجبار الصين على اتخاذ موقف علني من "الغزو". في مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة، عندما استخدمت روسيا حق النقض ضد قرار تدعمه الولايات المتحدة يطالب روسيا بالانسحاب من أوكرانيا، امتنعت الصين عن التصويت، إلى جانب الهند والإمارات العربية المتحدة، مما أثار انتقادات من الولايات المتحدة.

وقالت السفيرة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد إن الدول التي امتنعت عن التصويت تنحاز إلى "الإجراءات العدوانية وغير المبررة لروسيا".

ودعت الصين إلى حل تفاوضي للأزمة الأوكرانية واستاءت من اقتراحات الولايات المتحدة بأن بكين سوف تلوث نفسها بارتباطها بموسكو.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين في بكين الأسبوع الماضي: "إن الدول التي فقدت مصداقيتها حقاً هي تلك التي تريد فقط التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وشن الحروب باسم الديمقراطية وحقوق الإنسان".

حياد دول الخليج تجاه أزمة أوكرانيا يعكس علاقاتها العميقة مع روسيا

وبخصوص الموقف الخليجي، قالت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية: "تريد الإمارات والسعودية، حليفتا الولايات المتحدة على المدى الطويل، الحفاظ على التعاون مع موسكو في الطاقة والقضايا الجيوسياسية".

وقبل يوم من تصويت مجلس الأمن الدولي على قرار أميركي يدين التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا، تواصلت واشنطن مع أحد أهم شركائها العرب في سعيها لحشد الدعم ضد الرئيس فلاديمير بوتين.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد شغلت مقعداً مؤقتاً في المجلس هذا العام، واتصل وزير الخارجية الأميركي، أنطوني بلينكن، بنظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، للتأكيد على "أهمية بناء رد دولي قوي لدعم السيادة الأوكرانية".

ولكن عندما تعلق الأمر بالتصويت يوم الجمعة، تجاهلت الإمارات مناشدات واشنطن وانضمت بدلاً من ذلك إلى الصين والهند في الامتناع عن التصويت في عرض عام لإحباط أبو ظبي من السياسات الأميركية.

على مدى عقود، سارت القوتان القويتان في الخليج، الإمارات والسعودية، إلى جانب أميركا، لكن قرار يوم الجمعة يبرز كيف ينتهجان سياسات خارجية أكثر استقلالية في الوقت الذي تعمق فيهما العلاقات مع خصوم واشنطن في موسكو وبكين.

وقال عبد الخالق عبد الله، أستاذ العلوم السياسية الإماراتي: "لم نعد بحاجة إلى ضوء أخضر من أميركا أو أي عاصمة غربية أخرى لاتخاذ قرار بشأن مصلحتنا الوطنية. نحن لسنا مع أو ضد - هذا هو موقفنا. إذا كانت أميركا مستاءة، فسيتعين عليهم فقط أن يتكيفوا مع ذلك".

كان رد فعل معظم دول الخليج، التي اعتبرت الولايات المتحدة على مدى عقود ضامناً لأمنها، صامتاً أثناء محاولتها اتباع موقف محايد للحفاظ على التعاون مع موسكو في القضايا الجيوسياسية والطاقة، مع تجنب الاتهامات الغربية بأن رفض إدانة روسيا يرقى إلى مستوى الدعم للتحرك العسكري الروسي.

وقال أنور قرقاش، المستشار الرئاسي الإماراتي، يوم الأحد، إن الدولة الخليجية "تعتقد أن الانحياز إلى جانب واحد لن يؤدي إلا إلى مزيد من العنف". وشدد على أن أولوية أبو ظبي هي "تشجيع جميع الأطراف على اللجوء إلى العمل الدبلوماسي والتفاوض لإيجاد حل سياسي".

وقال إميل حكيم، خبير شؤون الشرق الأوسط في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، إن امتناع الإمارات عن التصويت "في وقت إجماع غربي فاجئ بعض المسؤولين الغربيين". لكنه أضاف أن "سلوك التحوط الإماراتي مستمر منذ بعض الوقت".

وتعتقد كل من الإمارات والسعودية أن الإدارات الأميركية المتعاقبة تنفصل عن الشرق الأوسط. لقد كانوا يعربون بشكل خاص عن استيائهم من السياسات الأميركية منذ أن كان يُنظر إلى الرئيس السابق باراك أوباما على أنه تجاهل مصالح الشركاء العرب على المدى الطويل خلال الانتفاضات الشعبية عام 2011 وعندما وقع على الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران.

مع احتدام الحرب.. وافقت روسيا وأوكرانيا على المحادثات

وبدورها قالت صحيفة بولوتيكو الأميركية: "اتفق مفاوضو السلام الأوكرانيون والروس على الاجتماع بالقرب من الحدود البيلاروسية يوم الأحد، بعد أن تعرضت القوات العسكرية الروسية لخسائر فادحة لكنها استمرت في إحراز تقدم في ساحة المعركة - في محاولة لاختراق العاصمة كييف، والاستيلاء على مساحات أوسع من دونباس في الشرق".

ولكن حتى مع الإعلان عن المحادثات المبدئية، لم يكن هناك إعلان فوري لوقف إطلاق النار في أول حرب واسعة النطاق في أوروبا منذ عقود.

ازداد الخطر عندما أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قواته النووية بالانتقال إلى حالة تأهب، بينما اشتكى بشدة من العقوبات الاقتصادية الغربية والمساعدات العسكرية لحلف شمال الأطلسي لأوكرانيا، على الرغم من أن بوتين هو من بدأ الحرب.

جاء تهديد بوتين الضمني وسط سيل من التطورات الأخرى، بما في ذلك تقديم أوكرانيا لمناشدة رسمية للتدخل من قبل محكمة العدل الدولية في لاهاي، واتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر طارئ عبر الهاتف على تمويل إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

بدأت دول الاتحاد الأوروبي بالفعل في حشد ترسانة ضخمة لأوكرانيا، بما في ذلك الأسلحة المضادة للدبابات والأنظمة المضادة للطائرات وقاذفات القنابل الصاروخية، فضلاً عن الإمدادات الطبية والمساعدات المالية. بدأت دول الاتحاد الأوروبي يوم الأحد أيضاً إغلاق مجالها الجوي أمام طائرات الركاب الروسية، في محاولة متسارعة لعزل البلاد.

أشار الإعلان عن محادثات السلام المباشرة، في اليوم الرابع من الحرب الشاملة في أوكرانيا، إلى أن الكرملين كان يشعر ببعض الضغط وربما أخطأ في تقدير أن الجيش والحكومة الأوكرانية سوف ينهاران بسرعة.

لطالما رفض بوتين إجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا لتسوية الحرب التي دامت ثماني سنوات في دونباس، والتي نظمتها ومولتها روسيا. وفي البداية، رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عرض محادثات السلام، قائلاً إن موسكو وضعت شروطاً مسبقة ترقى فعلياً إلى استسلام أوكرانيا الكامل.

(م ش)