كيف قرأت الصحف العالمية حضور الأسد وزيلينسكي القمة العربية بجدة؟

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم أسباب وتبعات حضور الأسد وزيلينسكي القمة العربية بجدة.

عودة سوريا إلى الحاضنة العربية تدل على عودة الحكم الاستبدادي

وعن إعادة سوريا للجامعة العربية قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إن إعادة "اندماج سوريا في العالم العربي تظهر كيف عاد الحكم الاستبدادي إلى الشرق الأوسط بعد أكثر من عقد من انتفاضات الربيع العربي التي اجتاحت المنطقة.

ويتزامن تحول جامعة الدول العربية، الذي صممته الرياض، مع تضاؤل نفوذ واشنطن في المنطقة حيث تحول الانتباه إلى الصين وروسيا. في الماضي، غالباً ما مارست الولايات المتحدة ضغوطاً من أجل إرساء الديمقراطية وحقوق الإنسان من خلال التدخل العسكري المباشر، كما هو الحال في العراق وليبيا، أو العقوبات أو الإغراء من خلال المساعدات العسكرية أو المالية.

الآن، يتجه العديد من حلفاء وشركاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط بشكل متزايد إلى الصين وروسيا بشأن القضايا الجيوسياسية. اتفقت السعودية وإيران على إعادة العلاقات الدبلوماسية في صفقة بوساطة الصين. جاء التقارب بين السعودية وسوريا بعد مفاوضات بوساطة روسية.

الصين وروسيا شريكان تجاريان مهمان للعديد من البلدان في الشرق الأوسط. كلاهما يديره قادة استبداديون مثل العديد من البلدان في المنطقة ولا يضغطون على الدول العربية بشأن حقوق الإنسان كما يفعل الغرب.

قال إبراهيم الأصيل، الزميل البارز في معهد الشرق الأوسط: "الإدراك المتزايد بين الدول العربية هو أن مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط يمكن أن تتعرض للتحدي".

زيلينسكي يسعى إلى توسيع الدعم الدولي لبلاده عبر تواجده في القمة العربية بجدة

ونبقى في القمة العربية، حيث قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية خطاب فولوديمير زيلينسكي في جامعة الدول العربية بجدة وهو في طريقه إلى قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، هو عبارة عن سعي من كييف إلى توسيع الدعم الدولي إلى ما وراء حلفائها الغربيين.

جاء التوقف المفاجئ للرئيس الأوكراني في جدة يوم الجمعة وسط جهود لاستخراج دعم أكبر من دول في جنوب الكرة الأرضية في وقت حرج من الحرب، حيث تستعد كييف لشن هجوم مضاد.

وتتمتع المملكة العربية السعودية بعلاقات جيدة مع الكرملين، وتتعاون مع موسكو بشأن تخفيضات إنتاج النفط من خلال أوبك +، وقد عرضت المساعدة في التوسط في الصراع.

ويسعى زيلينسكي أيضاً إلى تعزيز الدعم الغربي لأوكرانيا من خلال زيارته لمجموعة السبع في هيروشيما، وفقاً للصحيفة.

الأسد يستعيد مقعده في الجامعة العربية بعد 12 عاماً من العزلة

ونبقى في القمة العربية وحضور الأسد هذه القمة حيث قالت صحيفة تايمز البريطانية "الرئيس السوري بشار الأسد استعاد مقعده في جامعة الدول العربية اليوم، منهياً وبشكل رسمي أكثر من عقد من العزلة عن الساحة العالمية في تطور عارضته القوى الغربية والنشطاء السوريون بشدة".

وأضافت الصحيفة إن الأسد، "الذي اتهم نظامه بقتل أكثر من نصف مليون شخص وتشريد ملايين آخرين، استُقبل رسمياً في المملكة العربية السعودية، التي دعمت في السابق المعارضة المسلحة التي تحاول الإطاحة بحكومة الأسد، والتي هندست مؤخراً عودته إلى الإقليم".

كما أشارت الصحيفة إلى "الرئيس السوري لم يقدم أي تنازلات مقابل العودة للجامعة، الأمر الذي ينظر إليه العديد من الأشخاص الذين عانوا على يد النظام، على أنه صفعة على الوجه لن تؤدي إلا إلى تعزيز وحشيته.

وفي حين أن جامعة الدول العربية تعرضت لانتقادات واسعة بخصوص هذه الخطوة، فإن هذا التطور بالغ الأهمية بالنسبة للأسد، بحسب الصحيفة. فقبل عقد من الزمان، شُغل مقعده من قبل أحد أعضاء المعارضة السورية، الذي أدان ما فعله الأسد ونظامه، ووصفه بأنه "مجرم حرب" بسبب استخدامه للأسلحة الكيماوية.

وقد عبرت كل من واشنطن ولندن عن استيائهما من التطبيع الإقليمي لنظام الأسد وتعهدا بالإبقاء على العقوبات الاقتصادية.

وعلى الرغم من ذلك، توضح الصحيفة أن عودة الأسد ستكون بداية احتكاك بقادة العالم مرة أخرى خصوصاً بعد تلقيه دعوة من الإمارات العربية المتحدة هذا الأسبوع لحضور مؤتمر المناخ (COP28) في تشرين الثاني القادم".

(م ش)