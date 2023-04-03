كيف قرأت الصحف العالمية التقارب العربي مع حكومة دمشق

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم تقارب الدول العربية مع حكومة دمشق والأولويات المتغيرة للشرق الأوسط.

محادثات متقدمة بين مصر وسوريا لإعادة العلاقات الدبلوماسية

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية "تجري مصر وسوريا محادثات متقدمة لاستعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بعد أكثر من عقد من انهيار العلاقات، كما يقول أشخاص مطلعون على الأمر.

وقال المصدران إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس السوري بشار الأسد قد يجتمعان بعد وقت قصير من انتهاء شهر رمضان في أواخر نيسان. وأضافوا أن موعد ومكان عقد قمة محتملة بين الزعيمين لم يكتمل بعد.

وأجرى وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، السبت، محادثات مع نظيره المصري في القاهرة حول تعزيز العلاقات بين الجارتين، بحسب وزارتي خارجية البلدين. كانت هذه أول زيارة علنية لمسؤول سوري رفيع إلى مصر منذ انتفاضات الربيع العربي عام 2011.

وكان على طاولة النقاش أيضا عودة سوريا المحتملة إلى جامعة الدول العربية، والتي علقت عضوية دمشق في عام 2011. في حين أن الاجتماع نفسه كان خطوة كبيرة نحو تطبيع العلاقات، إلا أن هناك ثغرات حول بعض القضايا الرئيسية، بما في ذلك توقعات القاهرة من دمشق للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية، على حد قول المصادر.

وتعتزم المملكة العربية السعودية بدورها دعوة الأسد لحضور قمة جامعة الدول العربية التي تستضيفها الرياض في أيار، حسبما أفاد أشخاص مطلعون على الأمر يوم الأحد.

وفي إشارة إلى إعادة التنظيم الجيوسياسي الأوسع الجارية في الشرق الأوسط، أعادت المملكة العربية السعودية إقامة علاقات دبلوماسية مع إيران الشهر الماضي في صفقة توسطت فيها الصين. يأتي ذلك وسط حالة من عدم اليقين بشأن التزام واشنطن طويل الأجل بضمان الأمن في المنطقة الغنية بالطاقة، حيث كانت الولايات المتحدة قوة مهيمنة لعقود لكنها تركز بشكل متزايد على الصين الصاعدة وروسيا الصاعدة".

سوريا والسعودية والأولويات المتغيرة للشرق الأوسط

قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية "يكتسب التقارب السوري مع الشرق الأوسط زخماً سريعاً في أعقاب تطبيع السعودية مع إيران وتواصل نظام الأسد مع الإمارات ودول الخليج الأخرى.

إذا كانت المملكة العربية السعودية ستستقبل الرئيس السوري بشار الأسد، فسيكون ذلك تحركاً كبيراً ورمزياً يمكن رؤيته في سياق سلسلة من الخطوات التي اتخذتها الرياض لإعادة تشكيل المنطقة. كذلك، يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه السعودية والإمارات عن تخفيضات مفاجئة في النفط، ويبدو أن مصر مستعدة للإعلان عن هزيمة المتطرفين في سيناء.

كما تجدد سوريا العلاقات مع مصر، حيث التقى وزير الخارجية السوري فيصل المقداد بنظيره المصري سامح شكري. كانت مصر تقوم بالتواصل مع دمشق لسنوات، لكن تجديد العلاقات هذا هو أكثر رسمية، وهي أول زيارة على هذا المستوى العالي حتى الآن.

لكن ليس كل بلد في المنطقة يغتنم فرصة إقامة - أو إعادة العلاقات - مع سوريا. قالت قطر إنها لن تجدد العلاقات، وتركيا مترددة أيضاً. غالباً ما تعمل الإمارات والبحرين ومصر والمملكة بشكل جماعي في المنطقة كنوع من الرباعية. تميل الكويت وعُمان والأردن إلى العمل عن كثب، ولكن على خط منفصل قليلاً ولكن متوازي مع الرباعية، في حين أن قطر وتركيا شريكان وثيقان. العراق، القريب من إيران، يعمل أيضاً مع سوريا، لكن بطريقة مختلفة وراء الكواليس - فقد ساعد في التوسط في الصفقة السعودية الإيرانية، على سبيل المثال.

إن احتضان المملكة للنظام السوري، إذا ومتى حدث ذلك، سينظر إليه على أنه خطوة أخرى من قبل الرياض في إشارة إلى استقلالها. وتساءل البعض كيف يمكن أن يؤثر ذلك على اتفاق إبراهام لأن إسرائيل لها علاقات مع الإمارات والبحرين والأردن ومصر، لكنها لم تقيم علاقات مع السعودية بعد.

ويعتقد البعض أن تحول المملكة تجاه إيران والصين قد يعني أن قضية العلاقات المحتملة مع إسرائيل باتت في الخلف. من المحتمل أن تكون القصة الكاملة أكثر تعقيداً.

ما شغلت به وسائل الإعلام الخليجية في الأيام الماضية هو احتمال عودة سوريا إلى الجامعة العربية. إذا حدث هذا، فسيكون بعد ما يقرب من 12 عاماً من بدء الحرب الأهلية السورية وخطوة كبيرة للنظام السوري.

هذه الفورة من النشاط في المنطقة غير مسبوقة وتستحق تسليط الضوء عليها، إنها ليست مجرد قصة خسارة الولايات المتحدة لنفوذها عبر الشرق الأوسط أو تخفيضات إنتاج النفط أو إعادة التوازن ضد تحالف الصين وروسيا وإيران. هناك تحركات أكبر بكثير تجري لإعادة تشكيل المنطقة دبلوماسياً".

(م ش)