تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم السبت، تبعات المصالحة السعودية الإيرانية على المنطقة وأسباب سعي الصين نحو ذلك.

نموذج الصين للدبلوماسية الجديدة يحقق مكاسب مع الاتفاق الإيراني السعودي

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية:" قدمت الأخبار التي تفيد بأن الصين توسطت في تحقيق اختراق دبلوماسي في الشرق الأوسط أكثر الأدلة الملموسة حتى الآن على أن بكين مستعدة للاستفادة من نفوذها العالمي؛ للمساعدة في حل النزاعات الخارجية.

وفي بيان صدر إلى جانب الصين، قال الخصمان، السعودية وإيران، يوم الجمعة إنهما اتفقا على إعادة العلاقات الدبلوماسية التي قطعت في عام 2016. ولتعزيز الاتفاقية، استضافت الصين جلسة تفاوض غير معلنة استمرت أربعة أيام بين الخصمين في بكين.

هذا التطور المفاجئ يشير إلى أنه وعلى الرغم من الدور التاريخي للولايات المتحدة والبصمة العسكرية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، فإن الصين تعد قوة اقتصادية ودبلوماسية صاعدة هناك، وفقاً لمحللي السياسة الخارجية. بينما شاركت بكين في المحادثات الدولية السابقة - مثل الجهود المبذولة لإجبار كل من إيران وكوريا الشمالية على وقف برامج أسلحتهما النووية - أضافت الصفقة الأخيرة نموذجاً جديداً لإدارة العلاقات الدولية.

واقتربت الصين من الشرق الأوسط الغني بالنفط حيث برزت كأول مستورد للطاقة في العالم، لكن دورها الآن أكبر بكثير.

في حين أن الولايات المتحدة لا تزال القوة العسكرية بلا منازع ومزود المساعدات والنفوذ السياسي في جميع أنحاء المنطقة، فإن الصين هي أكبر شريك تجاري في الشرق الأوسط مع دور سريع التوسع في الاستثمار وبناء البنية التحتية.

قالت توفيا غيرنغ، وهي باحثة في المجلس الأطلسي، والتي كتبت على نطاق واسع عن الدور الإقليمي المتنامي لبكين: "كان الأمر أن الولايات المتحدة كانت القوة التي لا غنى عنها. الآن الصين قوة لا غنى عنها في الشرق الأوسط - هذه حقيقة".

دفع شي جين بينغ، الذي حصل على فترة ولاية ثالثة كرئيس للصين يوم الجمعة، إلى بناء علاقات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك إيران والمملكة العربية السعودية.

زار شي البلدين والتقى بكل من قادتهما في الأشهر الأخيرة، ورحب بهما في الحوارات الإقليمية والأمنية التي أسستها الصين، ووقف إلى جانبهما في مواجهة الانتقادات الغربية، بينما أيد الاستثمارات الكبيرة في تشييد البنية التحتية.

منذ وصوله إلى السلطة قبل عقد من الزمان حاول شي صياغة دور للصين كقوة عالمية تتصرف بشكل مختلف عن الولايات المتحدة، وتقدم بديلاً في الجغرافيا السياسية".

الرياض وطهران تستأنفان العلاقات الدبلوماسية بعد سبع سنوات من الخلاف

وفي السياق ذاته، قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية:" اتفقت السعودية وإيران على إنهاء الخلاف المستمر منذ سبع سنوات وإعادة العلاقات الدبلوماسية في إطار اتفاق بوساطة الصين؛ يهدف إلى تخفيف التوترات في المنطقة الغنية بالنفط.

وأنهت المملكة العربية السعودية وإيران العلاقات في عام 2016 بعد أن اقتحم متظاهرون إيرانيون غاضبون من إعدام رجل دين شيعي في المملكة. بعد ثلاث سنوات، اتهمت المملكة العربية السعودية والدول الغربية طهران بتدبير هجوم بطائرة بدون طيار على منشأة نفطية سعودية أدى إلى توقف نصف إنتاجها مؤقتاً.

الاتفاق الإيراني السعودي انتصار للدبلوماسية الصينية وسلط الضوء على نفوذ بكين المتنامي في منطقة الشرق الأوسط، كما أنه يمثل تحدياً للولايات المتحدة. وكانت إيران والسعودية قد أجرتا في السابق عدة جولات من المحادثات استضافتها العراق وسلطنة عمان.

ويأتي التحسن في العلاقات السعودية الإيرانية أيضاً خلال فترة التوترات المتزايدة بين الجمهورية الإسلامية والغرب؛ بسبب قمع طهران للمتظاهرين وطموحاتها النووية وبيع طائرات بدون طيار لروسيا تُستخدم لمهاجمة أوكرانيا.

ووصفت آنا غاكوبس، كبيرة المحللين في مجموعة الأزمات، الاتفاقية بأنها "انتصار كبير لجهود خفض التصعيد الإقليمية".

وأضافت "الاتفاق السعودي الإيراني هو علامة واضحة على استعداد البلدين لطي الصفحة بعد سنوات من الاضطراب. وستكون هناك حاجة لمزيد من الحوار وتدابير بناء الثقة، لكن هذه بداية رائعة".

كما أشارت آنا غاكوبس إلى أنها كانت خطوة نحو تحسين الحوار بين إيران والأعضاء الآخرين في مجلس التعاون الخليجي الذي يضم قطر والإمارات العربية المتحدة".

مسؤول: اتفاقيات أبراهام لن تتضرر من تجديد العلاقات السعودية الإيرانية

قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية: "قالت شخصية سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى، في تعليقها على أنباء تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في الشرق الأوسط، إن المملكة العربية السعودية شعرت بانكشافها من خلال استجابة الغرب للتهديدات الإيرانية، مما أدى إلى تجدد العلاقات بين البلدين.

وأشار إلى أنه "نحتاج إلى فهم سبب حدوث ذلك ومتى. بدأ ذلك قبل نحو عام، في جولة لقاءات بين الاثنين"، مضيفاً إن "الأمر بدأ إلى حد كبير نتيجة شعور المملكة العربية السعودية بأن موقف الغرب تجاه إيران كان ضعيفاً".

وأضاف إن "السعوديين شعروا بانكشاف شديد وطالبوا بالتوازن. فكلما كان الموقف الغربي أقوى من إيران، قلّت أهمية العلاقات الرسمية بين السعودية وإيران".

وأكد أن "هذا لن يجعل من الصعب المضي قدماً في اتفاق أبراهام. ما سيحدد نتيجتها ليس العلاقة الرسمية، ولكن القوة والعزيمة التي تعترف بهما المملكة العربية السعودية من الجانب الغربي. تؤدي الى تصرف سعودي نرضي به".

(م ش/أ)