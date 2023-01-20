كيف خطط داعش لاحتلال الرقة والحسكة وقامشلو ؟

يعتبر الهجوم على سجن الصناعة 20كانون الثاني من العام الفائت، من أكبر الهجمات التي نفذها مرتزقة داعش، لتحرير أسراهم من السجون بعد القضاء عليهم جغرافياً على يد قوات سوريا الديمقراطية، بآخر معاقلهم في مدينة الباغوز آذار2019، نظراً للمخطط الذي وضع له، ومشاركة العشرات من المرتزقة الانتحاريين فيه، بالتزامن مع الدعم الذي تلقاه المرتزقة آنذاك لتنفيذ مخططهم في تهريب معتقليهم من السجن.

ويعد سجن الصناعة الكائن بحي غويران في مدينة الحسكة؛ أخطر السجون، إذ يضم آلاف معتقلي ومتزعمي داعش المتشددين وذوي الفكر المتطرف.

في الذكرى السنوية الأولى للهجوم، أفاد مرتزقان لوكالتنا، باعترافاتهما عن تفاصيل ذلك الهجوم والهدف منه.

من هو المرتزق "أبو بكر العراقي" أمير الموارد البشرية في ولاية الفرات؟

هو ياسر صالح أحمد، من مدينة الموصل في العراق، انتسب لمرتزقة داعش عام 2014، ودخل إلى سوريا عن طريق الحدود بين مدينتي القائم على الحدود العراقية، ومدينة البو كمال على الحدود السورية، تسلم المرتزق منصب أمير الموارد البشرية في يسمى بولاية الفرات مطلع عام 2017 إلى عام 2018، ليقوم بتسليم نفسه لقوات سوريا الديمقراطية عام 2019 في مدينة الباغوز.

شغل المرتزق، أبو بكر العراقي منصب "أمير" على أحد أقسام سجن الصناعة في غويران، وكان المسؤول الأول لأكثر من 500 مرتزق.

إعادة التنظيم داخل أسوار السجن

أشار المرتزق أبو بكر العراقي إلى أن الهجوم الذي حدث داخل سجن الصناعة وهدف المرتزقة منه "في حالة الشغب الأولى التي نفذها مرتزقة داعش داخل سجن الصناعة، قمنا بتنظيم أنفسنا من جديد كمجموعات، واخترنا أميراً للسجن مع نائب له، إلى جانب قاضٍ شرعي".

وبيّن "تمكنا من الاتصال مع الخارج عن طريق بعض الأشخاص ضعاف النفوس، الذين ساعدونا مقابل المال، وذلك من خلال إدخال هاتف خليوي إلى داخل السجن، وتسليمه لأمير السجن الذي كان يدعى أبو رحمة".

موضحاً "الهاتف الخليوي الذي أُدخل إلى السجن، كان مخصصاً للاستخدام من قبل عدة أشخاص فقط، وهم أمير السجن "أبو رحمة"، وعسكري السجن المتمثل بنائبه "أبو الحارث حمودي"، والقاضي الشرعي العام في السجن، الذي يدعى "أبو محمد التميمي".

على علم مسبق بالهجوم

ولفت المرتزق أبو بكر العراقي "كان الأمراء مختصين بتنظيم الأمور داخل السجن، وتوزيع المعلومات على جميع الأجنحة، أثناء الخروج إلى ساحة السجن والتشمس، وكنا على دراية بالهجوم على سجن الصناعة قبل بدئه بستة أشهر".

مضيفاً: "عندما حانت ساعة الصفر، كان الأمر بتفجير سيارة مفخخة أمام الباب الكبير، وبالفعل مع تفجيرها، بدأنا بكسر الجدران والأبواب وفتح الطرقات إلى جميع المهاجع والأقسام في الطابق الأول، لننتقل إلى كسر الأبواب في جميع الطوابق".

مخطط داعش وأهدافه

لفت المرتزق أبو بكر العراقي "كان المخطط هو الخروج من سجن الصناعة، وستكون هناك سيارات مجهزة في انتظارنا، لتنقلنا إلى أماكن وجود ما تسمى "بالدولة الإسلامية"، ولكن تم اعتقالي عشية اليوم الثاني من الهجوم، بالقرب من الصوامع في محيط السجن".

وحسب اعترافات المرتزق، أبو بكر العراقي فإن "الهدف من الهجوم على السجن، كان الهروب من السجن والتوجه إلى مناطق أخرى تقع تحت سيطرة "الدولة الإسلامية"، للانضمام مجدداً لمرتزقة داعش أو التوجه إلى تركيا".

من هو أمير بيعة الموت في سجن الصناعة أبو محمد الأردني؟

نور الدين شعبان أحمد بيرم، الملقب بـ "أبو محمد الأردني"، ولد عام 1973في الأردن، دخل إلى سوريا مع بداية الحراك السوري عام 2011، وكانت أولى محطاته في الأراضي السورية هي مدينة درعا.

مكث المرتزق أبو محمد الأردني في درعا نحو 3 أشهر، لينتقل بعدها إلى ريف دمشق الشرقي، ويمكث هناك ما يقارب 5 سنوات، وترأس منصب ما يعرف بالمسؤول الشرعي لجبهة النصرة في دمشق وريفها، وبعدها شغل منصب أمير حي جوبر الدمشقي، ونصب أميراً لمنطقة مرج السلطان.

وبعد الانشقاقات التي حدثت بين مرتزقة داعش ومرتزقة "جبهة النصرة"، قاموا بتشكيل فصيل تنظيم الأنصار، ليحارب في الفصيل مدة عام، ثم ألقي القبض عليه من قبل ما يسمى "بجيش الإسلام"، ومكث في سجنهم قرابة عام.

وبعدها، تقدمت قوات حكومة دمشق في معاركها وسيطرت على كافة الغوطة الشرقية، ليتفقوا حينها مع حكومة دمشق، على الخروج إلى مدينة إدلب عبر الحافلات، ومع وصولهم إلى إدلب التي بقي فيها قرابة 3 أشهر، تواصل المرتزق أبو محمد الأردني مع ما تسمى "بالدولة الإسلامية" والتي كانت محصورة آنذاك في منطقة هجين والباغوز فقط.

وتوجّه المرتزق، أبو محمد الأردني إلى مناطق "الدولة الإسلامية" عام 2018، وبايع مرتزقة داعش.

وبعد تحرير قوات سوريا الديمقراطية لبلدة الباغوز، ألقي القبض عليه مع الآلاف من مرتزقة داعش بنسائهم وأطفالهم، ليتم تحويلهم إلى السجون والمخيمات.

"إعادة التنظيم داخل السجن كانت بأوامر من متزعمي داعش في الخارج"

قال المرتزق، أبو محمد الأردني خلال اعترافاته "مع تنظيم أنفسنا داخل سجن الصناعة وحصولنا على الهاتف الخليوي من قبل الأشخاص الذين تساهلوا معنا مقابل المال، حدثت هناك اتصالات بين متزعمي التنظيم في الداخل والخارج، كانت الاتصالات مع الخارج محدودة بعدة أشخاص، ويتم التخطيط على نطاق ضيق جداً بين أمراء السجن والذين يتمثلون بـ "أبو رحمة" ونائب أمير السجن "أبو الحارث حمودي".

موضحاً "متزعمو التنظيم في الخارج هم من كانوا يقومون بتحديد المناصب داخل السجن وتوزيع المهمات على قادة الصف الأول الذين تم تعيينهم واختيارهم".

ليؤكد "ما يتم التخطيط له وما كان يحصل داخل السجن كان يُناقش على مستوى أمراء السجن فقط، نحن فقط نتلقى الأوامر من مبدأ "لا تسأل كثيراً ولا تبحث عن تفاصيل إضافية، افعل ما طلبناه منك".

الهجوم على سجن الصناعة

وبيّن المرتزق، أبو محمد الأردني "الهجوم على سجن الصناعة واقتحامه، كان لنا علم به قبلها بأكثر من خمسة أشهر، وكنا نعلم في المقابل، أن الهجوم الأول الذي ترأسته ولاية الشام، فشل بعد إلقاء القبض عليهم وتدمير سياراتهم المفخخة، وكنا قد حضّرنا خلالها أدوات حادة وسكاكين من الحديد الموجود في الداخل".

مؤكداً "حينها قام أمراء السجن بالتعميم على كافة السجناء بإعلان الجاهزية وترقب ساعة الصفر التي كان من المقرر أن تنفذ مع رفع أذان صلاة العشاء، ولكن سرعان ما تم إبلاغنا بأن العملية قد فشلت؛ بسبب قضاء قسد على المجموعات التي تحضرت لشن الهجوم والتي كانت تتضمن "انغماسين" واعتقالهم".

وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد أعلنت في 25 ديسمبر كانون الأول عام 2021، عن اعتقالها أحد أمراء مرتزقة داعش والملقب بـ" رشيد" وكان المسؤول عن مخطط اقتحام سجن الصناعة في مدينة الحسكة.

ولفت بقوله "بعد مدة، أُبلغنا مجدداً بأن نتحضر لأي طارئ وأن نكون جاهزين بارتداء الملابس بشكل جيد، وتناول الطعام أيضاً، والبقاء في انتظار ساعة الصفر".

لحظة الهجوم على سجن الصناعة وتفاصيله

تابع المرتزق، أبو محمد الأردني حديثه "مساء يوم الخميس المصادف 20 كانون الثاني، وقرابة الساعة السابعة مساءً، سمعنا صوت انفجار، تلاه مباشرة، ترديد التكبيرات من كافة الأجنحة، بدأنا بدورنا، بكسر الأبواب والجدران، وصولاً لباقي المهاجع والغرف، وتمكنا من الخروج من المبنى الذي كنا فيه".

وأضاف: "بعد الخروج من المبنى مع مجموعة كبيرة، توجهنا لكسر الأبواب في البناء الذي يضم المصابين".

مبيناً "بعد فتحنا لجميع الأبواب بدأنا بالخروج إلى ساحة السجن، وبدأنا بالاستيلاء على السيارات المحملة المدرعة وسيارات الدوشكا المخصصة لحماية السجن، لنتوجه من خلالها إلى الباب الرئيس للسجن، لنبدأ بعملية كسر أبواب السجن عن طريق السيارات المدرعة، ولكن لم نتمكن حينها من كسر الباب الرئيس، كون قوات سوريا الديمقراطية بدأت بإطلاق الرصاص باتجاهنا".

موضحاً "كانت هناك سيارة أخرى قد حطمت الجدار من الجهة الأخرى للسجن، والذي يربط السجن بمبنى كليتي الهندسة المدنية والاقتصاد".

وتطرق المرتزق أبو محمد الأردني "في الدقائق الأولى من خروجنا، استطعنا الكشف على مخزن للسلاح بالقرب من مبنى قيادة السجن، وتم الاستيلاء على ما يقارب 30 بندقية".

منوهاً "أن من يدعى بـ صدام الملقب بـ "أبو سيف"، ترأس أمراء القادة العسكريين في ذلك الوقت، وبدأ بتوزيع المهام، حينها أُمرنا بالتوجه إلى خارج السجن، ولكن مع سماعه بوجود مخزن للسلاح، أمرنا بالتوجه لحمل السلاح، ثم أمر أبو سيف حاملي السلاح بمرافقته والتوجه إلى نقاط القتال وتأمين طرق آمنة لخروج المعتقلين".

مؤكداً "عدد المرتزقة الذين استطاعوا الخروج من السجن كان قليلاً جداً، وحوصروا من قبل قوات سوريا الديمقراطية في حي غويران والصوامع، بالإضافة للمدرسة المهنية، وخلال تلك الهجمات قتل الأمراء الأبرز في سجن الصناعة كأمير سجن الصناعة "أبو رحمة" ونائب أمير السجن "الحارث حمودي"، بالإضافة لمقتل الأمير العسكري صدام الملقب بـ أبو سيف".

بيعة الموت

ولم يتمكن المرتزقة داخل السجن من الخروج إلى خارج أسوار السجن، مع بدء قوات سوريا الديمقراطية بفرض طوق أمني حول السجن، وانتشارها بشكل موسع ومواجهتها لمرتزقة داعش.

ونوّه أبو محمد الأردني "بعد فشلنا في الخروج، تجمّع المئات من المرتزقة داخل المبنى، حينها توجه أحد الأشخاص الملثمين نحوي، لم أعرفه، وأمرني بأخذ بيعة جديدة للتنظيم باسم "بيعة الموت"".

وأكد "كان هدفنا من هذه البيعة هو التأكيد على الخروج من السجن، أو الاستشهاد حسب وصفه".

وأوضح، أبو محمد الأردني في سياق اعترافاته "كانت وجهتنا الأساسية حي غويران، لأن مساحته كبيرة ويتكون من غويران الشرقي والغربي، حيث كانت لدينا معلومات كافية عن الحي بالإضافة إلى خرائط دقيقة".

أحلام مرتزقة داعش.. ما بعد الخروج من سجن الصناعة

أوضح المرتزق، أبو محمد الأردني أهداف هجومهم "كانت مخططاتنا أننا إذا نجحنا في الخروج من سجن الصناعة، أن نتوجه إلى حي غويران، كوننا كنا قد خططنا لذلك مسبقاً، وعلمنا بجغرافية تلك المنطقة عن طريق الخرائط".

مؤكداً "كان من أولويات التنظيم، السيطرة على مدينة الحسكة سيطرة كاملة، والتفاوض مع التحالف الدولي كجهة رئيسة للخروج إلى صحراء الأنبار أو الشامية برفقة النساء في مخيم الهول، وخاصة قسم المهاجرات، بالإضافة لإيصال المهجرات إلى بلدانهم".

وبيّن أبو محمد الأردني "كان المخطط أيضاً تأمين مأوى لنا وسيارات برفقة انغماسين في حال خروجنا من السجن، تترافق بضربات استباقية للتنظيم من الرقة وصولاً إلى مدينة القامشلي، وعدم اقتصارها على مدينة الحسكة فقط".

وأكد "بعد فشل هجوم سجن الصناعة، واستسلامنا مرة أخرى، ضمن جلساتنا في السجون، علمت أن العملية التي استهدفت سجن الصناعة كانت عملية مركزية".

(م ح)

ANHA