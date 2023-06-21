كيانات سياسية ومجتمعية ونسائية تدين المجزرة التي ارتكبها الاحتلال التركي

استهدفت دولة الاحتلال التركي أمس، عبر مسيّرة سيارة لمجلس مقاطعة قامشلو، على الطريق الواصل بين مدينة قامشلو وناحية تربه سبيه بالقرب من قرية تل شعير، كانت تقل الرئيسة المشتركة لمجلس المقاطعة يسرى درويش، ونائبة الرئاسة المشتركة للمجلس ليمان شويش، وعضو المجلس فرات توما، أثناء قيامهم بجولة ميدانية على مؤسسات الإدارة الذاتية في مقاطعة قامشلو، ما أدى إلى استشهادهم وإصابة الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة قامشلو كابي شمعون الذي كان معهم.

قامشلو

قال مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل، عبر بيان أدلى به اليوم، أمام مركزه بمدينة قامشلو، إن هذا "الهجوم الغادر والجبان من الاحتلال التركي لم يأتي عن عبث أو فراغ، وإنما جاء ضمن مخطط مرسوم يستهدف مشروع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ومحاولة لإرهاب الأهالي ودفعهم للاستلام".

أشار البيان الذي قرأته عضوة المجلس وليدة حسن، إلى أن هذه الهجمات كُثفت بالتزامن مع عقد الجولة الـ 20 من محادثات أستانا المتعلقة بالشأن السوري".

مبيناً أن نتائج هذا المسار (أستانا) جلب مرة أخرى ومنذ انطلاقه الويلات للشعب السوري بكافة أطيافه ومكوناته، حيث أحدث التغيير الديمغرافي وهجر السكان وتسبب باحتلال تركيا لمناطق سورية عديدة.

لفت البيان إلى أن جرائم الاحتلال التركي تقع ضمن سياق الضغط على المرأة وإرهابها ودفعها للاستسلام والتخلي عن الإنجازات التي تحققت في شمال وشرق سوريا، وقال: "إننا في مجلس المرأة لحزب سوريا المستقبل نحذر من نتائج هذه السياسيات، ونؤكد أن حل الأزمة السورية لن يتم عبر هذه الاجتماعات التي تعقد في أستانا وغيرها، وإنما عبر إنهاء التدخلات الأجنبية وإطلاق حوار سوري – سوري يضمن وحدة الأراضي السورية وحمايتها من الأطماع الإقليمية والدولية".

وأدان هذه الجرائم، كما دعا القوى الدولية والمجتمع والمنظمات الدولية لتحمل مسؤوليتها تجاه هذه الجرائم التي توصف على أنها "جرائم حرب وإرهاب دولة".

قامشلو

من جانبه، أدلى مجلس المرأة لعوائل الشهداء في إقليم الجزيرة ببيان تنديداً بهذه المجزرة، قرئ أمام مركز المجلس في حي العنترية من قبل عضوتي المجلس، فاطمة الجاسم والدة الشهيد فيصل، وشيرين أحمد شقيقة الشهيد روجان.

أوضح البيان "ازدادت وتيرة القصف العشوائي بعد فوز أردوغان في الانتخابات، على كافة مناطق روج آفا، راح ضحيته العشرات من المواطنين، حيث قرر تشكيل حكومة حرب خاصة للقضاء على إنجازات شعبنا الكردستاني أينما كان، وخاصة في روج آفا".

وشدد "على شعبنا أن يعي حقيقة هذا العدو الذي لن يدخر جهداً في سبيل القضاء على قيمه، وأن يتشبث بأرضه ويدافع عنها بكل ما أوتي من قوة، لأنه يمر بمرحلة حساسة وحاسمة، وعلى الجميع اتخاذ موقف من هجمات الدولة التركية على مناطقنا التي تحررت من داعش بفضل دماء الآلاف من الشهداء، ورسالتنا واضحة لن نترك أرضنا التي رويت بدماء أبناء وبناتنا الشهداء".

كما دعا الكرد في أنحاء العالم إلى الخروج إلى الميادين والساحات لمساندة ثورة روج آفا التي أصبحت أمل الملايين من السوريين.

حلب

كما أدلى مجلس عوائل الشهداء في حيي الشيخ مقصود والأشرفية ببيان. قرئ من قبل الرئيسة المشتركة للمجلس، روشان محمد، في ساحة الشهداء الواقعة في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود.

أكد البيان "هذا الاستهداف جاء تزامناً مع انطلاق اجتماعات استانا التي لا تخلو من الحقد والعداء للشعب السوري وتجاه مناطق شمال وشرق سوريا، وتزامناً مع إعلان الإدارة الذاتية بدء محاكمة مرتزقة داعش وهذا ما لا ترغب به راعية الإرهاب تركيا".

شدد البيان "سياسة دولة الاحتلال التركي باتت واضحة وعلنية وهي ضرب مشروع الإدارة الذاتية ومشروع الأمة الديمقراطية واستهداف العاملين ضمن مؤسسات الإدارة الذاتية التي تقوم بخدمة مكونات المنطقة وترسيخ الأمن والاستقرار"، معاهداً "على الإصرار في السير على خطا الشهداء للحفاظ على المكتسبات التي حققوها".

المرأة الإيزيدية

في السياق نفسه، أصدر اتحاد المرأة الإيزيدية في روج آفا بياناً كتابياً، أدان فيه صمت القوى الدولية حيال هجمات دولة الاحتلال التركي على المنطقة واستهداف المواطنين والعاملين في المؤسسات دون أي رادع.

وأكد البيان أن "سياسة القتل والإبادة الممنهجة التي ضد شعب شمال وشرق سوريا؛ هدفها ضرب مشروع الأمة الديمقراطية وإرادة الشعوب بكافة مكوناتها وأديانها وخاصة المرأة الكردية التي حطّمت عرش الملية وقضت على مرتزقة داعش في المنطقة وعُرفت بنضالها من أجل الحرية وقيادتها لثورة روج آفا".

وتابع البيان "إن استهداف دولة الاحتلال التركي للطليعيات والإداريات في مؤسسات الإدارة الذاتية هدفه زعزعة الأمان والاستقرار في روج آفا وضرب مشروعنا والنيل من إرادتنا ومقاومتنا".

كوباني

بدورها، أدانت منسقية المرأة في إقليم الفرات، خلال بيان قرئ من قبل رئيسة هيئة المرأة في الإقليم أمام مبنى الإدارة في مدينة كوباني، جيهان درويش، هذه المجزرة.

وأكد البيان "أن تزامن استهدافات الاحتلال التركي مع إعلان الإدارة الذاتية البدء بمحاكمة مرتزقة داعش وهذا ما لا ترغب به دولة الاحتلال التركي راعية الإرهاب، كي لا تظهر الحقائق والأيادي الخفية التي تقف وراء داعش".

تابع البيان "نحن منسقية المرأة في إقليم الفرات نؤكد دعمنا لثورة المرأة في شمال وشرق سوريا، والسير على خطا الشهيدات والتضامن في سبيل تحقيق الحرية لكافة النساء العالم".

منبج

كما أدلى مكتب تجمّع نساء زنوبيا في منبج وريفها ببيان، قرئ من قبل الناطقة باسم المكتب، رويدا حنيظل، أمام مكتب التجمّع وسط المدينة.

أكد البيان "لأن المرأة عماد مشروع الأمة الديمقراطية يستهدفها الاحتلال التركي في حربه ضد المنطقة".

شدد البيان "سنواصل المسيرة التي بدأت بها الشهيدتان يسرى وليمان، ونعاهد برفع وتيرة النضال حتى تحقيق النصر".

وتابع أن "تحقيق مشروع الأمة الديمقراطية سيكون الرد المناسب لإفشال كافة المؤامرات التي تحاك ضدنا وضد مناطقنا ومشروعنا الذي رسم بدم الشهداء والشهيدات لشعب المنطقة بكافة مكوناته، وستبقى ثورة "المرأة، الحياة، الحرة" التي بدأت شرارتها من روج آفا تتوسع في كافة بقاع الأرض".

حزب البارتي الديمقراطي الكوردستاني – سوريا

في السياق، أصدرت اللجنة المركزية لحزب البارتي الديمقراطي الكوردستاني – سوريا، بياناً كتابياً، جاء فيه:

"مرة أخرى جددت حكومة العدالة والتنمية الفاشية تصعيدها على مناطق شمال شرق سوريا راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى في تصعيد خطير لضرب أمن واستقرار المنطقة ما يؤكد النهج العدائي والذي ينتهجه الفاشية التركية واستمراراً لعقود من الظلم والقتل ضد شعوب المنطقة.

إننا في البارتي الديمقراطي الكوردستاني – سوريا ندين العدوان التركي الأخير على مناطقنا الآمنة والتي تحققت بفضل دماء الآلاف من أبناء الشعب الكردي وشعوب المنطقة وكما نطالب المجتمع الدولي والولايات المتحدة ودول التحالف الدولي بالتدخل لوقف الممارسات التركية واستباحتها لحقوق الإنسان ومخالفتها لجميع الأعراف الدولية".

(كروب/ف)

ANHA