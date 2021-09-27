كوشنير وكاتب فرنسي: تركيا تستخدم المياه كسلاح سياسي ضد شمال وشرق سوريا

وجاء تأكيد وزير الخارجية الفرنسية الأسبق برنار كوشنير، والكاتب الفرنسي والمختص في المسائل الكردية باتريس فرانشيسك، خلال مشاركتهما في المنتدى الدولي للمياه في شمال وشرق سوريا، الذي ينعقد في هذه الأثناء بمدينة الحسكة شمال وشرق سوريا.

وأوضحا أن مشاركتهما في المنتدى المنعقد تهدف للاطلاع عن قرب على الأزمة التي خلفتها تركيا في شمال وشرق سوريا، وبحث الحلول الواجب اتخاذها للحد من أزمة إنسانية قد تشهدها المنطقة.

وبيّنا أن للحروب أشكال عديدة تتمثل في العسكرية والسياسية، وكذلك العلمية والفكرية والاجتماعية، وما تشهده شمال وشرق سوريا، هي حرب مائية تُخاض ضد المجتمع السوري، في جميع هذه الحروب يسعى كل طرف إلى تحقيق مصالحه السياسية بعيداً عن المصلحة العامة.

وأكدا أن تركيا تسخّر موارد مياه هذه المنطقة كسلاح سياسي وتستخدمه ضد الكرد وأهالي شمال وشرق سوريا، ومبيّنين أن حرب المياه هي أخطر أنواع الحروب ضد المجتمعات، وتهدف إلى تفكيك المجتمع عبر تعطيشه وتجويعه للوصول إلى مصالح سياسية.

وأشارا إلى أنه وللوقوف في وجه هذه الحرب، يجب أن تكون هناك طرق سياسية أيضاً إلى جانب تأمين الموارد اللازمة للمنطقة من مياه، عبر العلم والاستفادة من التجارب السابقة في العالم.

وأكدا أن الجهود المبذولة إلى الآن غير كافية، ويجب أن يستعد الجميع في مختلف المجالات، وبالأخص العلمية والسياسية لتطوير وإيجاد الموارد البديلة للانتصار في هذه الحرب، ودفع تركيا إلى التخلي عن سياستها.

هذا ولا تزال أعمال اليوم الأول من المنتدى مستمرة.

(أ م)

ANHA