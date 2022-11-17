وأعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الخميس، أن كوريا الشمالية أطلقت "صاروخاً بالستياً غير محدد"، في أحدث عملية إطلاق لصاروخ.

وقالت هيئة الأركان في الجيش الكوري الجنوبي "أطلقت كوريا الشمالية صاروخا بالستياً غير محدد باتجاه بحر الشرق"، الذي يطلق عليه أيضاً اسم بحر اليابان.

وأضاف الجيش الكوري الجنوبي "رصد صاروخ بالستي قصير المدى حوالي الساعة 10,48 صباحاً (01,48 ت غ) أُطلق من منطقة وونسان في مقاطعة كانغوون".

وأفاد الجيش بأن الصاروخ حلّق على امتداد 240 كلم تقريباً وعلى ارتفاع 47 كلم وسرعة ماخ 4.

وأضاف، في إشارة إلى التدريبات العسكرية المقررة، "تؤكد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على وضعيتهما الدفاعية المشتركة عبر مناورة الدفاع الصاروخي المشترك التي تجري اليوم".

من جانبها، أكدت اليابان أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً، إذ أشار مكتب رئيس الوزراء إلى أن خطوات بيونغ يانغ "بما يشمل عمليات الإطلاق المتكررة لصواريخ بالستية تهدد السلم والأمن في بلدنا والمجتمعين الإقليمي والدولي".

وكانت بيونغ يانغ قد أكدت في وقت سباق الخميس، أن رد فعلها العسكري على التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وحلفاءها سيصبح أكثر "غضباً"، متهمة إياهم بتصعيد الأزمة الأمنية في المنطقة.

كما قال وزير خارجية كوريا الشمالية في بيان، نشرته وكالة الأنباء المركزية الرسمية أن "القمة الثلاثية التي عقدتها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان في الآونة الأخيرة ستقود الأمور في شبه الجزيرة الكورية إلى وضع تتزايد صعوبة التنبؤ به".

وتسعى واشنطن لتعزيز التعاون الأمني الإقليمي، وتكثيف المناورات العسكرية المشتركة رداً على كوريا الشمالية المسلحة نووياً، التي تعتبر جميع الخطوات من هذا النوع، دليلاً على العدوان الأميركي.

وناقش الرئيس الأميركي، جو بايدن، الاختبارات الصاروخية الكورية الشمالية الأخيرة مع نظيره الصيني شي جين بينغ في وقت سابق هذا الأسبوع.

وقالت وزيرة الخارجية الكورية الشمالية تشوي سون هوي في بيان، الخميس، أوردته وكالة الأنباء الرسمية إن تحركات واشنطن لتعزيز "ردعها الموسع" وإجراء تدريبات مشتركة مع حلفاء أمنيين إقليميين هي "أعمال حمقاء".

وشددت على أن تعزيز واشنطن التعاون الأمني مع طوكيو وسول، سيؤدي إلى "رد عسكري أكثر ضراوة من جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية".

(د ع)