كوريا الشمالية تطلق صاروخاً بالستياً بالتزامن مع لقاء بوتين وكيم جونغ أون

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء، زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في قاعدة فوستوتشني الفضائية بأقصى الشرق الروسي.

وتصافح الزعيمان في القاعدة على ما أظهر فيديو بثه الكرملين، وأكد بوتين أن بلاده ستساعد كوريا الشمالية على بناء أقمار اصطناعية. ونقلت وكالات أنباء روسية عن بوتين قوله "لهذا السبب جئنا إلى هنا. زعيم كوريا الشمالية يبدي اهتماماً كبيراً بتكنولوجيا الصواريخ. إنهم يحاولون تطوير برنامجهم الفضائي".

وعندما سئل عما إذا كان سيبحث مع الزعيم الكوري الشمالي إمدادات الأسلحة، قال بوتين إنهما سيناقشان كل القضايا. من جانبها، تعتقد واشنطن أن المحادثات بين الزعيمين يمكن أن تفضي إلى اتفاق بشأن صفقة أسلحة لدعم الهجوم الروسي في أوكرانيا.

وعبر كيم في رحلة خارجية نادرة والأولى له منذ الوباء، إلى روسيا في قطاره المصّفح الثلاثاء. وقالت وكالات تاس وريا نوفوستي وإنترفاكس الروسية للأنباء إن "بوتين وصل إلى قاعدة فوستوتشني الفضائية"، قبل أن تعلن أن كيم وصل أيضاً إلى القاعدة نفسها.

يرافق كيم في زيارته إلى روسيا كبار المسؤولين العسكريين بمن فيهم المارشال بالجيش الشعبي الكوري باك جونغ تشون ومدير إدارة صناعة الذخائر جو تشون ريونغ.

وعلى وقع الزيارة، قالت هيئة الأركان المشتركة في سول إنّ "كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً بالستياً غير محدّد باتجّاه بحر الشرق".

وأكدت طوكيو بدورها، التجربة الصاروخية الكورية الشمالية، لكنها أعلنت أن خفر السواحل اليابانيين رصدوا إطلاق بيونغ يانغ صاروخين بالستيّين وليس صاروخاً واحداً.

من جهتها، نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) عن مسؤولين حكوميين لم تسمّهم قولهم إن الصاروخين سقطا على ما يبدو خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

ويقول خبراء إن "موسكو تسعى للحصول من بيونغ يانغ على مخزونها من قذائف المدفعية التي تحتاج إليها روسيا" في تحركها العسكري في أوكرانيا، بينما تريد بيونغ يانغ "الحصول من روسيا على مساعدة لتحديث عتادها القديم الذي يعود إلى الحقبة السوفيتية، وخاصة عتاد قواتها الجوية والبحرية".

(د ع)