كوريا الشمالية تفجر مكتب الاتصال مع الجنوبية وجيش الأخيرة يتحرك

وحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، "قالت وزارة الوحدة إن "كوريا الشمالية فجّرت مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين في كيسونغ بغضون الساعة 2:49 بعد الظهر"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وفي أول تحرك له، أعلن الجيش الكوري الجنوبي رفع حالة التأهب ومستوى المراقبة على كوريا الشمالية، عقب تفجير مكتب الاتصال في كيسيونغ.

وكانت الوكالة الكورية الجنوبية، أعلنت في وقت سابق اليوم، سماع دوي انفجارات وتصاعد للدخان في منطقة كيسون في كوريا الشمالية، ونقلت عن مصدر عسكري، قوله إنه "تم رصد صعود الدخان مصحوباً بصوت انفجار من منطقة كيسونغ الصناعية بعد ظهر اليوم، مشيراً إلى أنه "من المرجح أن تفجّر كوريا الشمالية مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين في كيسونغ".

وكانت هيئة الأركان العامة لجيش كوريا الشمالية، أعلنت أنها تدرس إمكانية نشر قوات في المنطقة المجردة من السلاح، لافتة إلى أن الجيش سينفذ "على الفور وبشكل مستمر"، أي قرار ومرسوم من الحزب والحكومة، فيما قال مصدر في الجيش الكوري الجنوبي إنه تم تعزيز مراقبته على كوريا الشمالية، ولكن لم يتم اكتشاف أي تحركات غير عادية حتى الآن.

(ي ح)