أعلنت كوريا الشمالية صباح الخميس اعترافها رسميا بالمنطقتين الانفصاليتين المواليتين لروسيا في شرق أوكرانيا "دولتين مستقلتين"، في خطوة ردت عليها كييف بقطع علاقاتها الدبلوماسية ببيونغ يانغ.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إن بيونغ يانغ أرسلت إلى السلطات في منطقتي دونيتسك ولوغانسك الأربعاء كتابي الاعتراف باستقلالهما عن كييف. وفي الكتابين المتطابقين قالت كوريا الشمالية إنها "قررت الاعتراف باستقلال" هاتين المنطقتين و"أعربت عن رغبتها في أن تقيم مع (كل منهما) علاقات من دولة لدولة بروح من الاستقلال والسلام والصداقة".

ويأتي هذا الاعتراف غداة إعلان "الانفصاليين" الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا اعتراف بيونغ يانغ بهم. وبذلك تصبح كوريا الشمالية ثالث دولة تعترف بـ "الانفصاليين" الأوكرانيين بعد حكومة دمشق التي اعترفت بهم أواخر حزيران الماضي وروسيا التي كانت أول من اعترف "باستقلالهم" عشية تحركها العسكري في أوكرانيا.

وردا على ذلك قال الرئيس الأوكراني زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو: "اليوم أعلن ممثلو هيكليات الاحتلال في دونيتسك أن، بحسب قولهم، كوريا الشمالية اعترفت بهم".

وأضاف: "سوف نرد بقساوة على جميع المستويات، لكنه خبر لا يحتاج تعليق".

(م ش)