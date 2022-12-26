كوريا الجنوبية تستنفر بعد اختراق مُسيّرات كورية شمالية مجالها الجوي

دفعت سول بمقاتلات وطائرات هليكوبتر هجومية وأطلقت طلقات تحذيرية، اليوم الإثنين، بعد اختراق طائرات مسيّرة من جارتها الشمالية مجالها الجوي، في أحدث موجات التوتر بشبه الجزيرة الكورية.

وقالت وكالة يونهاب للأنباء، إن كوريا الجنوبية تعقبت الطائرات المُسيّرة وهي تعبر من كوريا الشمالية فوق ما يُعرف باسم خط ترسيم الحدود العسكرية الذي يفصل بين البلدين.

وكانت وزارة النقل في كوريا الجنوبية، قد أعلنت في وقت سابق تعليق رحلات السفر من مطاري إنتشون وجيمبو بناء على طلب من الجيش.

وقال مسؤول بالوزارة في تصريحات لوكالة "رويترز"، إن تعليق الرحلات بدأ في الساعة 1:08 بعد الظهر (0408 بتوقيت غرينتش) بمطار جيمبو والساعة 1:22 بعد الظهر بمطار إنتشون واستمر نحو ساعة قبل استئناف الرحلات في حوالي الساعة 2:10 بعد الظهر.

ويعد حادث الإثنين، أول توغل بطائرات مُسيّرة كورية شمالية في كوريا الجنوبية منذ عام 2017.

وجاء حادث يوم الإثنين بعد ثلاثة أيام من إعلان كوريا الجنوبية، أن جارتها الشمالية أجرت تجربة إطلاق صاروخين بالستيين قصيري المدى في أحدث تجاربها للأسلحة.

(د ع)