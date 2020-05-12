كورونا..  العالم نحو حلّ معضلة الاقتصاد واحتواء الفيروس

وبلغت الإصابات المؤكّدة بالوباء حسب الإحصائيات الرسمية إلى الآن 4,272,729 بعد تسجيل نحو 200 ألف إصابة جديدة حول العالم خلال الـ 24 الساعة الأخيرة, كما بلغ عدد الوفيات 287,615, فيما بلغ عدد المتعافين 1,536,196.

ومع توجّه بعض دول العالم إلى تخفيف الإجراءات الاحترازية، والخروج من العزل، وحلّ معضلة إعادة فتح اقتصاداتها مع استمرار احتواء الفيروس, طالبت منظمة الصحة العالمية، الدول التي تفتح تدريجياً بالحذر الشديد.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إنّ رفع إجراءات العزل العام "ببطء وتدريجياً" أمر ضروري، مشيراً إلى أنّ القفزة في عدد الإصابات بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية وألمانيا أثارت مخاوف عالمية من موجة عدوى ثانية.

في الولايات المتحدة الأمريكية التي سجّلت أدنى عدد وفيات منذ مطلع آذار/مارس, تستمرّ المخاوف مع استمرار انتشار الفيروس في عدد من الولايات الأمريكية.

وسجّلت الولايات المتحدة 830 وفاة جرّاء فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 80,352، وبلغ عدد الإصابات 1,346,723 حالة مؤكّدة وفق حصيلة لجامعة "جونز هوبكنز".

وفيما تتّجه روسيا إلى رفع قيود العزل يتفشّى الوباء بشكل سريع جداً, حيث أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ببدء رفع الحجر بشكل حذر ووفق التطوّرات في كلّ منطقة من البلاد اعتباراً منذ اليوم الثلاثاء.

وسجّلت روسيا خلال الـ24 الساعة الأخيرة 11656 حالة ليبلغ مجموع حالات الإصابة 221,344 بالفيروس حتى الآن, فيما يبقى عدد الوفيات بالمقارنة مع عدد الإصابات منخفضاً جداً حيث توفي 2,009 حالة.

وأعلنت ألمانيا التي بدأت رفع إجراءات العزل التدريجي منذ بداية أيار/مايو الجاري, تسجيل 116 حالة وفاة و933 إصابة جديدة بحسب بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية. ووصلت الإصابات إلى 170508 حالة، في حين ارتفعت الوفيات إلى 7533.

هذا وأكّدت وزيرة التعليم والأبحاث العلمية الألمانية أنيا كارليتشيك، في وقت سابق أنّ العالم لن يجد لقاحاً ناجعاً ضد فيروس كورونا قبل أواسط عام 2021، معتبرة أنّ اللقاح ربّما لن يلبّي الآمال المعقودة عليه.

وعلى النقيض قال جيوسيبي ريموتسي، وهو طبيب إيطالي مخضرم ومدير معهد ماريو نيغري للأبحاث الدوائية في ميلانو، وأحد أكثر الخبراء الإيطاليين معرفة بفيروس كورونا المستجد، إنّ المرض يصبح مع الوقت أقلّ قدرة على الفتك بالإنسان.

وأشار ريموتسي في تصريحات تلفزيونية نقلتها صحف إيطالية، إلى أنّ الفيروس "سيختفي" قبل أن يتمكّن العلماء من تطوير لقاح مضاد له". وأكّد في الوقت نفسه أنّ سبب هذا التغيّر ليس معلوماً، مضيفاً: "لماذا يحدث ذلك؟ لا أعرف إن كان الفيروس نفسه تغيّر، أم أنّ المناعة ضدّه تحسّنت. الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو أنّنا نواجه مرضاً مختلفاً تماماً عن المرض الذي وضعنا في أزمة عندما بدأ الوباء".

ورغم إعلان تخفيف قيود العزل منذ الرابع من أيار/مايو الجاري, تواصل السلطات الإيطالية مطالبة مواطنيها بلزوم الحيطة، محذّرة من موجة تفش ثانية للوباء, وبات عدد الوفيات في إيطاليا 30439 حالة من أصل 219814 إصابة مسجلة، وهي أعلى حصيلة وفيات في أوروبا.

تركيا المرتبكة بين فرض قيود وحظر على مناطق ورفعها عن أخرى تعاني من أزمة اقتصادية حادة نتيجة انتشار الوباء, حيث أعلنت الصحة التركية تسجيل 1.114 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة. ليرتفع عدد الإصابات إلى 139771، وارتفاع عدد ضحايا الفيروس إلى 3841، بعد وفاة 55 مواطناً اليوم.

وفي إحصاء جديد تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في دول الخليج العربي الـ6 مئة ألف حالة, فيما بلغ عدد الوفيات 557 حالة.

وأعلنت السعودية، وهي أكبر دولة خليجية ويقطنها نحو 30 مليون نسمة، الحصيلة الأكبر إذ سجّلت 41014 إصابة و255 وفاة.

وفي الدول الأخرى في المنطقة، تخطّت قطر في 5 مايو عدد الإصابات المسجلة في الإمارات (18198 حالة حتى يوم أمس) لتأتي بذلك في المركز الثاني (23623 حالة) لأعلى عدد إصابات بين دول الخليج العربية الستّ، تليهما الكويت (9286) والبحرين (5157) وسلطنة عمان (3157).

لليوم الثاني على التوالي لم تسجّل تونس إصابات جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، وارتفع في المقابل عدد حالات الشفاء إلى 727، بعد أن كانت يوم أمس 700 حالة شفاء.

وقالت وزارة الصحة، إنّ عدد المصابين يبقى دون تغيير أي في حدود 1032 حالة، وذلك بعد صدور نتائج 448 تحليلاً مخبرياً تمّ إجراؤها يوم أمس الاثنين.

(ر ح)