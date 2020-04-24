كورونا.. يوم جديد بلا وفيات في الصين و3176 حالة وفاة في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة

وبلغ اليوم حسب آخر الاحصائيات عدد الإصابات في العالم 2,726,759، فيما بلغ عدد الوفيات 191,084 مع وصول حالات الشفاء إلى 749,888.

وقالت بكين إن نحو 960 من مواطنيها يخضعون للعلاج من جراء الإصابة بالفيروس، فيما غادر نحو 77 ألفاً المستشفيات، وبلغ إجمالي الإصابات 82804 وإجمالي الوفيات 4632.

وسجلت السودان حالتي وفاة جديدتين، و12 حالة إصابة، وبلغ العدد الإجمالي 174 إصابة، و16 وفاة.

ـ إسرائيل سجلت 79 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الإصابات 14882.

- السلطات الصينية أعلنت عن 6 حالات بفيروس كورونا، وعدم وجود وفيات جديدة.

- ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 150383، عقب تسجيل 2337 إصابة جديدة، فيما ارتفعت حالات الوفاة إلى 5321، عقب تسجيل 227 وفاة جديدة.

- الولايات المتحدة سجلت 3176 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، فيما أقر مجلس النواب الأميركي بأغلبية كبيرة مشروع قانون بتخصيص 484 مليار دولار لتمويل لمستشفيات والأعمال الصغيرة المتضررة من جائحة كورونا.

(آ س)