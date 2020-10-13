كورونا يتخطى حاجز 2500 إصابة في شمال وشرق سوريا

أوضح الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا جوان مصطفى أن حالتي الوفاة هما لرجل من كوباني وامرأة من الحسكة.

وأكد مصطفى بأنهم سجلوا ٧١ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي ٣٣ ذكور و٣٨ إناث.

وتتوزع على الشكل التالي:

١٦ حالة في الحسكة

١٧ حالة في قامشلو

١١ حالة في ديرك

١٠ حالات في عامودا

٩ حالات في كركى لكي

٥ حالات في الدرباسية

حالة واحدة في جل آغا

حالة واحدة في الرميلان

حالة واحدة في تل كوجر

ونوه مصطفى بأنه تم تسجيل ١١ حالة شفاء جديدة.

وبلغ عدد حالات الإصابة مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٢٥١٧ حالة، منها ٨٦ حالة وفاة، و٥٩٥ حالة شفاء.

(أ ب)

ANHA