كورونا ينشر الفوضى والقلق وأنظار العالم تتجه اليوم إلى واشنطن

وتشير الإحصائيات إلى تسجيل 169658 إصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم حتى الآن، فيما بلغت الوفيات 6518، وشُفي من الوباء 77779.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين، أنه جرى رصد 16 حالة إصابة جديدة الأحد انخفاضا من 20 حالة في اليوم السابق.

ويرفع الرقم إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البر الرئيسي للصين إلى 80860 حالة.

وفي تركيا قال وزير الصحة فخر الدين قوجة اليوم الاثنين إن بلاده رصدت 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 18 وذلك في أكبر زيادة يومية منذ الإعلان عن أول حالة في الأسبوع الماضي.

وقال مسؤولون صحيون إن كوريا الجنوبية سجلت 74 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الاثنين ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 8236، فضلاً عن 75 حالة وفاة.

وسجلت إيطاليا 368 حالة وفاة جديدة بكورونا الأحد، وذلك في أكبر زيادة يومية وسط مخاوف بشأن قدرة نظامها الصحي المجهد على مواجهة الزيادة المستمرة في أعداد المصابين، وبلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس في إيطاليا 24747 حالة فضلاً عن 1809 حالة وفاة.

وقالت وزارة الصحة اليابانية إنها حددت 15 بؤرة لفيروس كورونا في مواقع متفرقة من البلاد، ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن وثيقة للوزارة أن أكبر البؤر تقع في منطقة أوساكا، وبها أكثر من 50 حالة عدوى.

وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل ليصل إلى 250 حالة.

الولايات المتحدة.. فوضى في الاقتصاد والمطارات

وفي الولايات المتحدة أعلن رئيس بلدية نيويورك الأحد، أنه سيُغلق بدءا من الاثنين كل المدارس الحكومية في المدينة والتي يرتادها نحو 1,1 مليون طالب، في إجراء يهدف الى الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأعلن الاحتياطي الفدرالي الأميركي (المصرف المركزي) الأحد مجموعة تدابير جذرية طارئة لتعزيز الثقة، والحفاظ على القطاع المالي، مخفضا معدّلات الفائدة الرئيسية إلى ما يقارب الصفر، على خلفية تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وتسببت القيود الجديدة المفروضة على العائدين من أوروبا، والهادفة إلى كبح تفشي فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بفوضى عارمة في عدد من المطارات التي شهدت تدفقا لركابٍ يتعيّن إخضاعهم لفحوص وتخطى عددهم قدراتها الاستيعابية.

فرنسا: الوضع مقلق ويتدهور بسرعة

أما في فرنسا فقد عزفت نسبة كبيرة من الناخبين الأحد عن المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات البلدية في فرنسا التي ترزح تحت تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، والخاضعة لإجراءات صارمة سعياً إلى مكافحته.

وقدّر مركزا استطلاع نسبة العزوف عن المشاركة بين 54 و56%، علما أن نسبة العزوف في الانتخابات البلدية الأخيرة التي أجريت في العام 2014 بلغت 36,45 بالمئة.

وقالت السلطات الفرنسية إن الوضع جراء فيروس كورونا في فرنسا مقلق جدا ويتدهور بسرعة كبيرة.

كورونا يقتل الجميع ويخدم نتنياهو

وفي إسرائيل أرجئت محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بتهمة الفساد لمدة شهرين، بعدما كان من المقرر أن تبدأ الثلاثاء، على ما أعلنت محكمة القدس مشيرة إلى المخاوف المرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد.

وبدوره أمر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الأحد بإغلاق الأنشطة التجارية وبقاء المواطنين في منازلهم في ست ولايات وفي العاصمة كراكاس بدءا من يوم الاثنين، وذلك في مساع لإبطاء انتشار فيروس كورونا.

كورونا يلغي الطقوس الدينية وعلى الإيرانيين البقاء في منازلهم

وأغلقت السلطات الايرانية ضريح الإمام الرضا في مدينة مشهد، أبرز مدينة مقدسة في إيران، أمام الحجاح الأحد، وطلبت من المواطنين البقاء في المنازل لوقف انتشار فيروس كورونا الذي قالت إنه أدى الى وفاة أكثر من 700 شخص وإصابة نحو 14 ألفا.

وأفاد الموقع الإعلامي لمجلس خبراء القيادة في إيران بأن ممثل أهالي طهران في المجلس آية الله هاشم بطحائي كلبايكاني توفي فجر اليوم الاثنين.

وفي شمال وشرق سوريا بيّنت خلية الأزمة المشكّلة لمواجهة "فيروس كورونا" أن هيئة الصحة وكوادرها مستنفرة، وعلى استعداد تام لمواجهة أي طارئ، وقالت إنها ستنشر نقاط طبية في الأماكن الرئيسية في مناطق شمال وشرق سوريا، ودعت الأهالي للتوجه إليها في حال الاشتباه بأية حالة.

وأعلن مسؤول أميركي أنه سيتم الكشف، الاثنين، عن أول جرعة تجريبية كلقاح محتمل لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك في خبر سار للعالم أجمع.

(ي ح)