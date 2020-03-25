كورونا يهدد العالم ومخاوف من حرب الإرهاب البيولوجية

الإندبندنت: علينا ألا نستبعد بأن يكون فيروس كورونا جزءاً من الحرب البيولوجية

وتطرقت العديد من الصحف إلى انتشار فيروس كورونا.

صحيفة الإندبندنت قالت:" أن الإرهابيين كانوا مهتمين دائماً بالأسلحة البيولوجية من غاز الأعصاب إلى غاز السارين، ولو كان هذا الوباء مؤامرة إرهابية، لكان بالفعل الأكثر فعالية عبر التاريخ.

قام تنظيم داعش بإخبار أعضائه باتباع نهج معقول للسلامة، من خلال الابتعاد عن المناطق التي يتفشى فيها الفيروس التاجي، واتخاذ الاحتياطات مثل غسل اليدين بانتظام وتغطية الأفواه أثناء العطس أو التثاؤب، وتجنب الأماكن المزدحمة، حيث حذرت داعش مقاتليها من عدم الذهاب الى المناطق الموبوءة بالفيروس، وعدم القيام بعمليات انتحارية هناك.

حقيقة أن هذه التعليمات عبر النشرة الرسمية التابعة لداعش "النبأ" ، كانت الفترة الماضية مصدراً للسخرية والنكات في ظل هذا الوقت العصيب .

محمد مسعود، الطبيب البالغ من العمر 28 عاماً، بمؤهلاته من باكستان، قد عمل سابقاً كمنسق أبحاث في عيادة طبية في روتشستر، اعتقل في سانت بول، مينيسوتا، هذا الأسبوع بزعم محاولته الانضمام إلى داعش، وقد سافر جواً إلى عمان الشهر الماضي، لكنه عاد بعد ذلك إلى الولايات المتحدة، لأن الأردن أغلق حدوده بسبب فيروس كورونا، يدّعي مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه أعرب عن رغبته في تنفيذ هجوم "الذئاب المنفردة" في أمريكا".

وول ستريت جورنال :مسؤولون أمريكيون يحثون المغادرين من نيويورك على عزل أنفسهم لـ14 يوما

وفي نفس السياق قالت صحيفة وول ستريت جورنال:" قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس إن الأشخاص الذين يتنقلون عبر المترو يجب أن يتم مراقبة درجة حرارتهم وكذلك أعراض فيروس كورونا.

ووصف نائب الرئيس مايك بنس منطقة نيويورك بأنها "عالية المخاطر" وحث أي شخص سافر مؤخراً إلى خارج المنطقة على العزلة الذاتية لمدة 14 يوماً، لتجنب انتشار الفيروس التاجي.

وحث مسؤولو إدارة ترامب يوم الثلاثاء أي شخص يغادر منطقة مترو نيويورك على العزلة الذاتية لمدة 14 يوماً، لتجنب انتشار الفيروس إلى أجزاء أخرى من البلاد، حيث استمرت حالات الفيروسات التاجية الجديدة في المنطقة في الارتفاع الحاد.

وقال نائب الرئيس مايك بنس خلال مؤتمر صحفي بعد الظهر: "علينا أن نتعامل مع منطقة مدينة نيويورك كمنطقة عالية الخطورة، ولهذا السبب نتخذ هذه الخطوات ونطلب تعاون الشعب الأمريكي".

واشنطن بوست: يهدد الفيروس التاجي البشرية جمعاء.. يجب على كل البشرية أن تقاوم

ومن جانب آخر قالت صحيفة واشنطن بوست:" يصل الفيروس التاجي الآن إلى الأماكن التي يعيش فيها الناس في مناطق الحرب، ولا يمكنهم بسهولة الحصول على مياه نظيفة أو مواد تنظيف، وليس لديهم اي أمل في سرير في المستشفى إذا أصيبوا بأمراض خطيرة.

إذا كانت البلدان التي لديها أنظمة رعاية صحية قوية تتأرجح تحت ضغط تفشي الفيروس التاجي، تخيل ما سيحدث في البلدان التي تعاني من الأزمات الإنسانية العميقة الناجمة عن الحرب والكوارث الطبيعية وتغير المناخ، إن ترك الفيروس للانتشار بحرية في هذه البلدان، من شأنه أن يعرض الملايين للخطر، ويخاطر بإدخال مناطق بأكملها في حالة من الفوضى، مما يمنح الفيروس الفرصة للانتشار حول العالم.

إن البلدان التي تكافح الوباء في الداخل الآن تعطي الأولوية لأولئك الذين يعيشون داخل حدودها، لكن الحقيقة الصعبة هي أنهم سوف يفشلون في حماية شعبهم إذا لم يتصرفوا لمساعدة البلدان الأكثر فقراً على حماية أنفسهم ضد فيروس كورونا.

فقد أكثر من 16000 شخص في جميع أنحاء العالم حياتهم بسبب الفيروس، وتم تأكيد أكثر من 370.000 إصابة، هذه أوقات مخيفة، لدى الناس مخاوف مشروعة من أنهم سيفقدون أحباءهم، وسبل عيشهم، وطريقة حياتهم".