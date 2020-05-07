كورونا يعاود الانتشار في إيران وأمريكا وارتفاع مرعب في روسيا

بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم 3,820,737 شخص، في حين تعافى 1,303,146 ، كما توفي 265,094 مصاب، وذلك بحسب آخر إحصائيات منظمة الصحة العالمية.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 387 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 وفاة.

في حين سجلت الجزائر 159 إصابة جديدة بالفيروس و6 وفيات.

وفي العراق سجلت 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفي البحرين تم تسجيل 122 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 98 خلال الـ 24 ساعة الماضية.

فيما ارتفع عدد الإصابات في السعودية حيث سجلت 1687 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصبح العدد الإجمالي إلى 31938 مصاباً.

وأعلن المغرب عن تسجيل 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5382 مصاباً.

وسجلت قطر830 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 17972 مصاباً.

أما آخر مستجدات كورونا عالمياً فسجّلت الولايات المتحدة وفاة أكثر من ألفي شخص خلال 24 ساعة، لتتخطّى بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد 73 ألفاً، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز.

وفي البرازيل تم تسجيل رقم قياسي في عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا حيث بلغ 10503 حالات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية و615 وفاة، وسجلت الدولة إجمالاً 125218 حالة إصابة و8536 وفاة بسبب الفيروس.

وارتفع عدد الوفيات في بريطانيا إلى 30,076 وفاة، وفي إيطاليا توفي 369 مصاب ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 29684.

هذا وسجلت هولندا 36 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت إيران عن ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس إلى 101650.

وتصاعدت إصابات فيروس كورونا المستجد في روسيا بشكل مرعب، حيث سجل البلد أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة أمس، لليوم الرابع على التوالي.

وبحصيلة إجمالية تجاوزت 165 ألف إصابة و1537 حالة وفاة، باتت روسيا بؤرة جديدة للفيروس في الأيام الماضية، وأصبحت تحتل المرتبة الخامسة في أوروبا من حيث عدد الإصابات خلف إسبانيا وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا، والسادسة عالمياً بما أن الولايات المتحدة تسجل أعلى حصيلة.

وفي المكسيك تم تسجيل 236 وفاة و1120 إصابة جديدة، فيما سجلت الهند 126حالة وفاة و2958 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

هذا وعدّ الرئيس دونالد ترامب أن أزمة فيروس كورونا المستجدّ هي "أسوأ" من الهجوم الجوي المفاجئ الذي شنّته اليابان في 1941 على قاعدة بيرل هاربور البحرية الأمريكية في جزر هاواي، وراح ضحيّته أكثر من 2400 عسكري أميركي، وأدخل الولايات المتحدة الحرب العالمية الثانية.

(ش ع)