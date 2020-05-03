كورونا.. توجّه حذر نحو رفع قيود العزل

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم إلى الآن إلى 3,428,422 حالة, شفي منها 1,093,189, بينما ارتفع عدد حالات الوفاة بالفيروس إلى243,831, وذلك وفق إحصائيات منظمة الصحة العالمية.

وتستمر أوروبا التي خسرت أكبر عدد من الضحايا جراء وباء كوفيد-19، بالخروج التدريجي من العزل خشيةً من موجة ثانية من الإصابات، إذ يتوقع أن يخفف 15 بلداً فيها مطلع هذا الأسبوع المزيد من القيود.

في إسبانيا التي خففت قيود العزل, حيث سجلت إلى الآن 216,582 حالة إصابة توفي منها 25,100 حالة, خرج مواطنوها أمس السبت إلى الساحات لممارسة الرياضة والتنزه في الهواء الطلق.

وفي ألمانيا حيث رفعُ القيود بات في مرحلةٍ متقدمةٍ، تفتح المدارس بدءاً من الاثنين في بعض الولايات, وسجلت 164,967 حالة، توفي منها 6,812.

وفي النمسا، عادت الحياة إلى الشوارع التجارية في العاصمة فيينا مع فتح بعض المتاجر، بينما يتواصل تخفيف العزل في الدول الاسكندنافية التي لا تزال تفرض قيوداً وتباعداً اجتماعياً.

في أوروبا الشرقية، تفتح المقاهي والمطاعم أبوابها الاثنين في سلوفينيا والمجر، باستثناء العاصمة بودابست، وفي بولندا، يُستأنف العمل في الفنادق والمراكز التجارية والمكاتب وبعض المتاحف أيضاً.

ويبدأ الاثنين تخفيف بعض القيود في إيطاليا، مع فتح المتاجر، والسماح بالزيارات الأسرية والتجمع بعدد محدد.

وناشد مسؤول الخلية المكلفة بمكافحة الوباء دومينيكو أركوري مواطنيه الالتزام الحذر مع بدأ رفع القيود, وقال "تبدأ الاثنين المرحلة الثانية، علينا أن ندرك أنها ستكون بداية تحدّ أكبر"، منبهاً الإيطاليين بأن "الحرية النسبية" التي ستمنح لهم الاثنين، سيعاد النظر فيها إذا انتشر الوباء مجددا.

في فرنسا حيث سجلت السبت 166 حالة وفاة خلال 24 ساعة، قررت الحكومة تمديد حالة الطوارئ الصحية السارية منذ 24 آذار، حتى 24 تموز معتبرة إن رفعها سيكون "سابقاً لأوانه".

في بريطانيا، بلغ الوباء ذروته وفق قول رئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي وعد بالكشف عن خطة رفع العزل الأسبوع المقبل.

في الولايات المتحدة، التي تحتل المرتبة الأولى عالمياً في عدد الإصابات, تتقدم الولايات الفدرالية على طريق رفع إجراءات الحجر، وسمحت وكالة الغذاء والدواء، الهيئة الأميركية المكلفة ضبط أسواق الأدوية، بشكل عاجل باستخدام العقار التجريبي "رمديسيفير" الذي يمكن ـ على قولها ـ أن يساعد في شفاء المرضى.

في مدينة نيويورك، الأكثر تأثراً بالوباء في البلاد، سيغلق مستشفى ميداني في حديقة "سنترال بارك" أنشئ لمواجهة التدفق الكبير للمرضى.

ولإنعاش الاقتصاد، بدأت أكثر من 35 من الولايات الأميركية الخمسين رفع إجراءات العزل الصارمة التي فرضتها، أو باتت على وشك القيام بذلك، بينما تتضاعف التظاهرات "لإعادة فتح أميركا" في جميع أنحاء البلاد.

في آسيا، تستعد تايلند اعتباراً من مطلع الأسبوع إلى فتح المطاعم ومحلات تصفيف الشعر والملاعب، كما من المقرر أن تبدأ إسرائيل بعملية فتح تدريجية للمدارس الأحد.

وبدأ الصينيون الجمعة أول عطلة فعلية لهم منذ بداية الأزمة، بعدما توقفوا عملياً عن إعلان مزيد من الإصابات، وأعيد فتح المدينة المحرمة في بكين, وتوجه الناس في هونغ كونغ بكثافة إلى المتنزهات للاستفادة من العطلة الطويلة والطقس المشمس.

وفي إيران أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إعادة فتح المساجد وإقامة صلوات الجمعة اعتباراً من الغد في 132 منطقة مصنفة على أنها "بيضاء" وأقل خطراً لتفشي فيروس كورونا "كوفيد-19", وقال في تصريح اليوم الأحد، إنه بحث مع المسؤولين في الحكومة إعادة فتح المدارس في المحافظات البيضاء اعتباراً من السبت المقبل، مشيراً إلى أن القرار لم يتخذ بعد.

أما روسيا فقد سجلت رقماً قياسيا لحالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 الساعة الأخيرة، حيث أعلنت تسجيل أكثر من 10 آلاف إصابة في يوم واحد, ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد 134687, وتوفى 58 شخصاً خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء في البلاد إلى 1280 حالة.

الهند أيضاً سجلت رقماً قياسياً بعدد الإصابات في حصيلة يومية حيث أعلنت تسجيل 2644 حالة خلال 24 ساعة الأخيرة، ليصل العدد الإجمالي إلى 39980 شخصاً، وأعلنت في وقت سابق تمديد العزل لغاية 17 أيار الجاري.

وفي الصين بلد منشأ الوباء, أظهرت بيانات اللجنة الوطنية للصحة اليوم، الأحد، أن البلاد سجلت حالتي إصابة بفيروس كورونا أمس، بعدما سجلت حالة واحدة في اليوم السابق.

كما أعلنت حكومة إقليم جنوب كردستان، تمديد تعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية حتى إشعار آخر, مع مواصلة الفيروس انتشاره, وسجلت صحة إقليم كردستان إلى الآن 387 إصابة، بينها 5 وفيات.

(ر ح)