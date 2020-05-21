كورونا.. تنبؤات خاطئة والفيروس يتوحش

وتزامنت هذه الزيادة مع إعلان الصحة العالمية خلال اجتماع افتراضي, قرار توحيد جهود العالم لمكافحة الجائحة, ويدعو القرار إلى تكثيف الجهود الرامية إلى السيطرة على الجائحة وإلى الإتاحة المنصفة والتوزيع العادل لجميع التكنولوجيات والمنتجات الصحية الأساسية لمكافحة الفيروس، كما يدعو القرار إلى إجراء تقييم مستقل وشامل للاستجابة العالمية، بما يشمل أداء المنظمة، على سبيل الذكر لا الحصر.

وحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية فقد تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا خمسة ملايين وبلغ حتى الآن 5090064 حالة، شُفي منها 2024231، فيما توفيت 329732 حالة.

وكانت هناك تصريحات كثيرة حول اختفاء الفيروس مع ارتفاع دراجات الحرارة وبداية فصل الصيف, في حين أن ارتفاع عدد الإصابات حول العالم أظهر العكس.

وبدورها حذرت مديرة المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها, الدكتورة أندريا آمون, في مقابلة مع صحيفة الغارديان البريطانية، من أن أوروبا ستواجه موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد، وأنذرت قائلة: "الآن ليس وقت الاسترخاء".

وأوضحت أنه "بالنظر إلى خصائص الفيروس، وما يظهر الآن من مختلف البلدان من حيث حصانة السكان ـ والتي هي ليست مشجعة و تترواح بين 2 – 14 في المئة، الأمر الذي يترك 85 – 90 في المئة من السكان سريعي التأثر - فإن الفيروس حولنا، وينتشر أكثر بكثير من انتشاره في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير".

ومضت تقول: "لا أريد أن أرسم صورة ليوم القيامة، ولكن أعتقد أننا يجب أن نكون واقعيين، هذا ليس الوقت المناسب للاسترخاء التام".

وسجلت أوروبا، الأربعاء حتى الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش، 169674 وفاة، من أصل مليون و 944 ألفاً و 258 إصابة بفيروس كوفيد-19.

وكشفت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الخميس، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع بواقع 745 حالة إلى 176752، وأظهرت بيانات المعهد ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس بواقع 57 حالة إلى 8147 وفاة.

وتسجل روسيا حالياً ثاني أعلى عدد إصابات بالفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة, وبلغ عدد الإصابات إلى الآن 308705 حالة، توفي منهم 2972.

وفي البرازيل، اتسع نطاق انتشار الفيروس وقد يسجل البلد الواقع بأميركا الجنوبية ثاني أعلى عدد إصابات بالفيروس في العالم قريباً وذلك بعد إعلان وزارة الصحة عن 888 حالة وفاة ونحو 20 ألف إصابة يوم الأربعاء.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البرازيل حتى الآن 18859 شخصاً، بينما ارتفع عدد المصابين إلى 291579 وفقاً لأرقام وزارة الصحة.

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، أمس الأربعاء، عن تسجيل 2248 إصابة جديدة بفيروس كورونا و424 وفاة، وذلك في حصيلة وفيات يومية قياسية منذ ظهور الوباء.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الخميس، تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا يوم الأربعاء مقابل خمس حالات في اليوم السابق. وذكرت اللجنة وبهذا وصل العدد الإجمالي للإصابات بكورونا في الصين حتى اليوم إلى 82967 بينما بلغت الوفيات 4634.

وأصدرت مدينة ووهان الصينية منشأ الوباء, أمس الأربعاء, قانوناً يحظر وبشكل تام صيد الحيوانات البرية وتربيتها وتناولها، حيث تظهر الأبحاث أن الفيروس نشأ على الأرجح بين الخفافيش، وتم نقله إلى الأشخاص عبر أنواع برية وسيطة تُباع من أجل الطعام في سوق بالمدينة.

(ر ح)