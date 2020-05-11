كورونا.. رفع قيود العزل تسرع عملية انتشار الوباء

يواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه حول العالم رغم الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها العديد من الدول لاحتوائه، وبلغت حصيلة الإصابات المؤكدة بالوباء إلى الآن 4,097,158 ، فيما بلغ عدد الوفيات 282,495 حالة، أما عدد المتعافين فبلغ 1,499,397.

ونشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أمس، تقريراً قالت فيه إن العلماء وجدوا أدلة على حدوث طفرات في بعض سلالات فيروس كورونا المستجد تشير إلى أنه قد يتكيف مع البشر، الأمر الذي يمثل "تحذيراً مبكراً".

وأظهر تحليل أكثر من 5300 جينوم لفيروس كورونا من 62 دولة أنه على الرغم من استقرار الفيروس إلى حد ما، إلا أن بعض "الجينومات تكتسب " طفرات، بما في ذلك تحورات في "بروتين سبايك" الذي يستخدمه الفيروس لإصابة الخلايا البشرية, ويعدّ هذا علامة على تكيف الفيروس مع مضيفه البشري.

ووفقاً للباحثين في مدرسة لندن لحفظ الصحة وطب المناطق الحارة، فإن هذه التحورات التي نشأت بشكل مستقل في بلدان مختلفة قد تساعد الفيروس على الانتشار بسهولة أكبر.

وقال أستاذ الأمراض المعدية وأحد معدي الدراسة، الدكتور مارتن هيبرد، إن ظهور هذه الطفرات يسلط الضوء على الحاجة إلى مراقبة عالمية للفيروس من أجل كشف أي تحورات مقلقه بسرعة.

ويواصل الفيروس الانتشار في الولايات المتحدة الأمريكية حاصداً المزيد من الأرواح, حيث أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الاثنين تسجيل 776 وفاة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الوفيات إلى 79,528 من أصل 1,329,799 إصابة.

كما أظهرت بيانات رسمية، تسجيل 17 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في الصين، في أعلى زيادة يومية منذ 28 نيسان/إبريل، بينها 7 حالات لمسافرين قادمين من الخارج.

وسُجلت 5 من الحالات الجديدة في مدينة ووهان مسقط رأس الفيروس، حيث بدأ تفشي كوفيد-19 لأول مرة في أواخر 2019، ومنذ الأول من أيار/مايو بقي عدد الإصابات اليومية في البلاد مستقراً عند ثلاث إصابات, ولم تسجل أي وفاة مرتبطة بالفيروس في البلاد منذ نحو شهر، واستؤنف النشاط الاقتصادي تدريجياً فيها.

وفي ألمانيا التي بدأت برفع القيود عن مواطنيها مطلع أيار/مايو الجاري كشفت بيانات معهد "روبرت كوخ للأمراض المعدية"، أن معدل نقل عدوى كورونا في ألمانيا ارتفع مجددا إلى 1.1، بعد أن كان 0.65 قبل رفع بعض القيود المتعلقة بمكافحة الفيروس الأربعاء الماضي.

وأعرب المعهد عن قلقه إزاء تسجيل ارتفاع في المعدل المذكور، مشدداً على ضرورة مواصلة التدابير الوقائية، مثل ارتداء الكمامات والقفازات، ومراعاة التباعد الاجتماعي.

وبلغ عدد المصابين بكورونا في ألمانيا، 171 ألفاً و639، توفي منهم 7 آلاف و549، فيما تعافى 144 ألفاً و400.

وفيما يلي أبرز التطورات الخاصة بفيروس كورونا حول العالم:

في إسبانيا التي تحتل المرتبة الثانية عالمياً في عدد الإصابات, تم تسجيل 143 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 26,621 من أصل 224,350إصابة.

الهند تسجل 4213 إصابة، و97 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

تونس تعلن للمرة الأولى عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا منذ مارس الماضي, وتستعد الحكومة لمزيد من تخفيف القيود اليوم.

بريطانيا تسجل 269 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 31855 حالة.

كندا تسجل 1216 إصابة جديدة بفيروس كورونا و100 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، في حين ارتفع عدد الإصابات إلى 67,996 والوفيات إلى 4,728 حالة.

في إيطاليا تم تسجيل أكثر من 800 إصابة بفيروس كورونا ليتخطى الإجمالي الـ 219 ألفاً.

وفي العراق أُعلن عن تسجيل 88 إصابة جديدة، وحالتي وفاة بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 540 إصابة.

وسجلت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الأحد 165 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5723 إصابة، فيما سجلت 8 وفيات جديدة، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 502 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، تعافي 1313 حالة من المصابين بفيروس كورونا، ليصل إجمالي المتعافين من المرض في المملكة إلى 11457، بينما سجلت 1912 حالة جديدة ليصل إجمالي المصابين بالوباء إلى 39048، كما سجلت 7 وفيات جديدة ليصل مجموع الوفيات إلى 246.

وسجلت الصحة المغربية 153 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 6063 مصاباً.

وسجلت الصحة اللبنانية 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 845, وأعلن وزير الداخلية اللبناني حظر التجوال من السابعة مساء إلى الخامسة صباحاً في إطار إجراءات منع تفشي كورونا.

وفي الكويت أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 1065 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 8688.

(ر ح)