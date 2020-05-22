كورونا.. بكين تنتصر وواشنطن تنكس الأعلام

وأكد رئيس الوزراء الصيني لي كي تشيانغ, في كلمته خلال افتتاح المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني, أنه "في الوقت الحالي، لم ينته الوباء بعد"، مشدداً على "المهمة الهائلة" التي لا يزال يتعين إنجازها في مواجهة العواقب الاقتصادية للفيروس.

موضحاً أن بلاده ستعمل مع الولايات المتحدة لتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين البلدين.

وسجلت الصين 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي وقت تستمر فيه اتهامات واشنطن لبكين بالتضليل والتعتيم على معلومات حول الوباء, أعربت الصين يوم الاثنين الماضي، عن تأييدها فتح تحقيق بشأن فيروس كورونا.

وأوضح الرئيس الصيني في وقت سابق أن بلاده "لطالما كان لديها موقف منفتح وشفاف ومسؤول وشاركت المعلومات بشأن الفيروس في وقتها", مضيفاً "أن أي لقاح تطوره بلاده ضد كورونا سيكون "للمصلحة العالمية العامة" فور بدء استخدامه، معلناً تقديم ملياري دولار كمساعدات لمكافحته على مدى عامين".

ويواصل فيروس كورونا انتشاره في أميركا اللاتينية, بشكل مقلق وخصوصاً في البرازيل, والبيرو وتشيلي والأرجنتين.

وتوفي في الولايات المتحدة الأمريكية إلى الآن أكثر من 94 ألف شخص بالفيروس حسب الأرقام الرسمية, منهم 1255 وفاة خلال 24 ساعة، حسب أرقام نشرتها الخميس جامعة جونز هوبكنز.

وكتب ترامب في تغريدة نشرها على "تويتر": "سأنكس الأعلام على المباني الفيدرالية والمعالم الوطنية خلال الأيام الثلاثة المقبلة تخليداً لذكرى الأمريكيين الذين فقدناهم بسبب فيروس كورونا".

في روسيا، سجلت أكثر من 317 ألف إصابة و3099 وفاة، حسب الأرقام الرسمية.

هذا وبلغ عدد حالات الإصابات بفيروس كوفيد-19 حول العالم حتى الآن 5,198,686, شفي منها 2,084,411, فيما توفي 334,694 مصاب.

(ر ح)