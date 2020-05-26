كورونا.. الإصابات تتجاوز الـ5 ملايين ونصف

بلغ مجموع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم, حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية 5,603,715 حالة, شفي منها 2,381,882, فيما توفي 348,216 مصاب بالفيروس.

وحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز, تراجع معدل الإصابات بفيروس كورونا في العالم اليوم الثلاثاء، إلى 87,8 ألف من 97,3 ألف في اليوم السابق.

وتبقى الولايات المتحدة الدولة الأكثر إصابة بالوباء مع مليون و662,4 ألف حالة، توفي منها 98,223 حالة.

تليها البرازيل التي سجلت 374,898 حالة مؤكدة إلى الآن, توفي منها 23,473.

وثالثاً روسيا التي 362,342, حالة, توفي منها 3,807.

وبريطانيا (262,5 ألف) وإسبانيا (235,4 ألف), إيطاليا (230,158), فرنسا (183,067).

ثم ألمانيا التي سجلت إلى الأن (180,802) حالة توفي منها 8,323 حالة.

وفي السياق فاجأ علماء ألمان العالم بإعلانهم أن المسحات التي تؤخذ من الفم أو الأنف أو البلعوم لا تثبت دائما الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وذكر أطباء مستشفى فرايبورغ الجامعي أن هذا الشكل الشائع من الاختبارات قد يعطي نتائج سلبية لحالة مصابة بالفعل بفيروس كورونا, بعد اكتشاف حالة لدى مصاب بالفيروس من مدينة فرايبورغ، حيث جاءت نتائج ثلاث مسحات من البلعوم سلبية.

وأوصى الأطباء لذلك بتحليل عينات أخرى من البراز أو إفرازات الجهاز التنفسي العميقة، إذا أظهرت المسحات المعتادة نتائج سلبية على نحو متكرر رغم الاشتباه المبرر في حالة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

تجدر الإشارة إلى أن المسحات من الفم أو الأنف أو البلعوم هي الطريقة الأكثر شيوعاً لإثبات الإصابة بالفيروس، إلا أن هناك مؤشرات متزايدة على أن هذه الطريقة ليست موثوقة دائما، حسبما ذكر الطبيب دانيل هورنوس من مستشفى فرايبورغ الجامعي.

(ر ح)