كونفرانس حركة ميزوبوتاميا للثقافة والفن يستمر بإلقاء كلمات ومناقشة النظام الداخلي

تستمر أعمال الكونفرانس السابع لحركة ميزوبوتاميا للثقافة والفن الديمقراطي، بمشاركة 200 مندوب، تحت شعار "حان الوقت لبناء ثقافة الأمّة الديمقراطية"، بإلقاء كلمات من قبل الوفود المشاركة في الكونفرانس.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، وانتخاب ديوان للإشراف على أعمال الكونفرانس، وإلقاء كلمة الترحيب من قبل الإداري في اللجنة التحضيرية للكونفرانس، خليل تحلو، تم عرض سنفزيون حول أعمال حركة ميزوبوتاميا للثقافة والفن الديمقراطي في شمال وشرق سوريا وإنجازاتها التي حققتها خلال عامين.

وتخلل الكونفرانس، إلقاء كلمات، منها كلمة الإدارية في هيئة الثقافة والفن في شمال وشرق سوريا، روناهي حسن، التي قالت فيها "الهجمات التي تستهدف مناطق شمال وشرق سوريا هدفها محو ثقافتنا واستهداف هوية جميع المكونات". وتابعت "ما حصل في مدينة سري كانيه وكري سبي/ تل أبيض وعفرين لا يثني من عزيمتنا لمواصلة النضال ضد الاحتلال التركي ومرتزقته عبر الحفاظ على ثقافتنا من الاندثار".

وشددت في نهاية حديثها، على ضرورة الحفاظ على تراث وثقافة المنطقة؛ لتحقيق النصر لثورة مناطق شمال وشرق سوريا "سندافع عن قيم وواجبات وتراث وثقافة شعوب هذه المنطقة، وبجهود المثقفين والأدباء والفنانين وقواتنا العسكرية سنحقق النصر الحتمي لشعبنا وثورتنا التي هي ثورة البقاء والوجود وإثبات الثقافة والتاريخ".

فيما نوّهت الإدارية في هيئة الثقافة والفن في إقليم الجزيرة، ماريا آحو، إلى ضرورة أن تكون كل الأعمال الفنية والثقافية في خدمة الثورة وانعكاسًا حقيقيًّا لروحها.

وبعد الانتهاء من الكلمات، أُغلقت أعمال الكونفرانس أمام وسائل الاعلام. وبحسب اللجنة التحضيرية، فإن أعمال الكونفرانس ستستمر بقراءة ومناقشة تقرير العمل والنظام الداخلي.

(آ)

ANHA