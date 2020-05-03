كومينات الشيخ مقصود والأشرفية تواصل إزالة مخلفات الحرب من الحيين

بعد مرور تسع سنوات على المعارك التي شهدتها أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب منذ اندلاع الأزمة السورية، والتي خلّفت وراءها الدمار والخراب من خلال ما واجهته على مدار تلك الأعوام، باشرت كومينات الحيين بإزالة المخلفات.

ففي كل عام وفي بداية فصل الصيف على وجه الخصوص، تأخذ جميع كومينات أحياء الشيخ مقصود والأشرفية على عاتقها تنظيف جميع المنازل القابلة للسكن، والتي بقيت فيها مخلفات المعارك إلى الآن، حرصاً على سلامة الأهالي من الأمراض التي تنتج عنها.

وبدأت كومينات الحي بحملة تنظيف وتعقيم المنازل في 26 من شهر نيسان الفائت، حيث تم تنظيف ما يقارب 700 منزل إلى الآن.

ويباشر إداريو وأعضاء الكومينات ومجالس الحي العمل من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 2 ظهراً، مع التزامهم بوقاية أنفسهم بارتداء الكمامات والقفازات.

كما وتقوم الكومينات بالتنسيق مع بلدية الشعب بإرسال شاحنات لنقل تلك البقايا والقمامة وتعقيم المنازل التي تم تنظيفها.

وحول هذا الموضوع تحدث العضو في مجلس الشهيد روبار قامشلو للقسم الغربي من حي الشيخ مقصود عيسى مصطفى " نهدف من خلال حملة التنظيف والتعقيم إلى حماية الأهالي من الأمراض والفيروسات الناتجة عن مخلفات الحرب، كخطوة من ضمن الإجراءات الاحترازية التي نسعى فيها إلى منع انتشار جائحة كورونا".

وناشد مصطفى جميع الأهالي للتعاون معهم من خلال الاهتمام بنظافة حيهم، لإظهار الصورة الملائمة لهذه الأحياء.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الحملة ستستمر حتى الانتهاء من تنظيف جميع المنازل الموجودة في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية.

(س ر/ٍسـ)

ANHA