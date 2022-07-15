كومينات الرقة: مستعدون لتسخير كل قوتنا للدفاع عن أرضنا والتصدي لدولة الاحتلال التركي

عقب إعلان حالة الطوارئ في مناطق شمال وشرق سوريا يتأهب الأهالي للمشاركة في صد الهجمات والتهديدات التركية، معلنين الاستعداد بكل قواهم المعنوية والمادية لمنع الاحتلال التركي من الدخول إلى مناطقهم.

بهذا الصدد التقت وكالتنا مع الرئيس المشترك لكومين الشهيد إبراهيم الدقي في حي الفرات بمدينة الرقة، أحمد النهار، الذي قال "اتخذت حالة الطوارئ لتوفير أمن المواطن بالدرجة الأولى وتأمين اللوجستيك والخدمات العامة والصحية لجميع المواطنين والعسكريين في مناطق شمال وشرق سوريا".

وأضاف "اليوم قانون الطوارئ هو من أجل حماية المدنيين وتأمين الملاجئ والمستلزمات الصحية وغيرها من المواد الأساسية، وعمل الإدارة الذاتية جيد إلى هذه اللحظة، لكن نطالب المنظمات بالتحرك وتقديم المساعدة لأنها إلى حد الأن لم تقدم أي مساعدة سواء من سيارات إسعاف وسيارات إطفاء"، وأكد "لدينا كوادر مؤهلة ومدربة للعمل بهذه المجالات".

ومضى النهار قائلاً "إننا أبناء شمال وشرق سوريا لا نحمل أي جهة مسؤوليتنا إنما بإمكانياتنا الموجودة سنطبق حالة الطوارئ ونحن مستعدين لها"، وأضاف "نطالب جميع أبنائنا في الداخل والخارج وأطبائنا ومهندسينا وكل فرد في المنطقة أن يكونوا على أهبة الاستعداد لنقف في وجه الاحتلال التركي مع أبنائنا على الجبهات كونهم بحاجتنا الآن لنحقق النصر ونفشل نوايا المحتل التركي".

وأكمل "تركيا الآن تقوم بقتل أطفالنا ونسائنا وتهدم بيوتنا ونلاحظ صمت المجتمع الدولي مع الأسف، وكأننا نستذكر الماضي والعودة لأيام العبودية على يد المجتمع الدولي النائم".

أشار النهار إلى التضحيات التي قدمها أبناء مناطق شمال وشرق سوريا بجميع مكوناتهم وأطيافهم، وكيف عمل الجميع على إعادة إعمار هذه المدينة التي كانت منكوبة"، وأكد "قدمنا الكثير من التضحيات ومستعدين لنقدم ونضحي من أجل أمننا وأماننا ومشروعنا مشروع الإدارة الذاتية".

مؤكداً "نحن أبناء شمال وشرق سوريا سوف نقف وقفة واحدة بكافة مكوناتنا وأطيافنا ولن نسمح لتركيا بتدنيس أرضنا وسندافع عن الأرض التي تحررت بفضل دماء الشهداء".

بدوره، قال الرئيس المشترك لكومين حي الادخار في الرقة شادي الأحمد "إن جميع أبناء الرقة جاهزون لصد التهديدات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا وضمن الإمكانيات الموجودة والمتاحة لنا", وأوضح "نحن لا يوجد لدينا صواريخ وراجمات ولكن يوجد لدينا إرادة ونضال".

وأوضح "ضمن الكومين وضمن أحياء الرقة سوف نعمل في إطار حالة الطوارئ وسنسخر كل إمكانياتنا الفكرية والجسدية والمعنوية والمادية من أجل الدفاع عن هذه الأرض"، مؤكداً أن أبناء الرقة سيكونون مع قوات سوريا الديمقراطية.

لفت الأحمد "أن حالة الطوارئ يُعنى بها جميع أفراد المجتمع السوري في مناطق الإدارة الذاتية والمناطق الأخرى، كون تركيا تريد احتلال أرضنا ويجب علينا أن نكون مستعدين لمجابهة هذا العدوان".

في الختام أكد شادي الأحمد أن "شعوب شمال وشرق سوريا على دراية بخطورة التهديدات التركية على المنطقة، وستكون هذه الحرب حرب ثورية لجميع مكونات المنطقة والكل معني بها".

(خ)

ANHA