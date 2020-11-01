كومينات الهيشة تحيي مقاومة قسد في وجه تركيا الطامعة باحتلال الأراضي السورية

وجاء بيان كومينات بلدة الهيشة التابعة لناحية عين عيسى بعد تعرض ريف مقاطعة كري سبي لقصف عنيف من قبل دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها، الذي أسفر عن استشهاد طفل وإصابة عدد من المدنيين، بالإضافة إلى ثلاث محاولات تسلل إلى ناحية عين عيسى، تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من صدها جميعًا.

وحيّا البيان الذي قرئ من قبل محمد الهبود، وهو رئيس مشترك لأحد الكومينات في بلدة الهيشة، المقاومة البطولية لقوات سوريا الديمقراطية في التصدي لمحاولات المحتل التركي ومرتزقته احتلال المزيد من الأراضي السورية والدفاع عن الأهالي الآمنين في ناحية عين عيسى وريفها.

ولفت البيان إلى أن المحتل التركي يرتكب أفظع الجرائم في المناطق السورية من قتل وتهجير للسكان وقصف للقرى الآهلة بالسكان على مرأى ومسمع من العالم أجمعن دون تحريك ساكن تجاه هذه الجرائم التي تُرتكب بحق الأهالي الآمنين في مناطقهم وقراهم.

وطالبوا في ختام بيانهم المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالوقوف عند هذه الهجمات التي تُشن على شعب المنطقة والضغط على تركيا لوقفها وتأمين عودة آمنة للمُهجّرين إلى مدنهم وقراهم.

هذا وتقدر أعداد المُهجّرين من مقاطعة كري سبي وريفها بعد احتلال تركيا لها بأكثر من 100 ألف مُهجّر يقطن منهم 3530 في مخيم تل السمن، فيما يتوزع البقية على مدن الرقة والطبقة وأريافهما، وهم يعانون ظروفًا معيشية صعبة وغلاء في أجور المنازل التي يستأجرونها بقصد الإيواء، حيث يصل إيجار المنزل للشهر الواحد في مدينة الرقة إلى 100 ألف ليرة سورية.

(ج)

ANHA