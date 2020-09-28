كومين سينما آفرين يعقد مؤتمراً صحفيّاً لتقييم مهرجان ليلون الدّوليّ

وكان مهرجان ليلون السينمائي الدولي قد انتهى الأمس بمنح الجوائز للأفلام الفائزة، علماً أنّ المهرجان قد بدأ في 21 من الشّهر الجاري.

وعُقد المؤتمر من قبل إداريّين وأعضاء في كومين سينما آفرين (محي الدّين أرسلان – زيلان سليمان – جانكين عبدو – ريناس خمكين – مسعود كراد).

وحضر المؤتمر عدة وكالات وفضائيات محلّية وإقليمية، وتحدّث في بداية المؤتمر العضو في إدارة مهرجان ليلون السينمائي الدولي محي الدين أرسلان، شاكراً جهود العاملين في إنجاح المهرجان، واعتبر إطلاق المهرجان ضمن ظروف النزوح وفي المخيمات هي خطوة غير مسبوقة.

وبعد ذلك فُتح المجال أمام الإعلاميين لطرح الأسئلة والاستفسارات، فتمحورت الأسئلة حول مدى فعالية المهرجان في إيصال صوت المقاومة إلى الرأي العام العالمي، وكيفية إيصال الجوائز إلى المخرجين الذين فازت أفلامهم في المهرجان، ومستوى السينما الكردية بالنسبة للسينما العالمية وغيرها من الأسئلة.

ثمّ اختتم المؤتمر بإجابة الحضور على تلك الأسئلة، حيثُ اعتبروا مهرجان ليلون خطوة لتطوير السينما الكردية، ووضع هذا الفنّ السابع في خدمة القضية الكردية وغيرها من القضايا العالمية، كما أشاروا بأنّ هناك وعوداً من قبل مخرجين عالميين بأن يوصلوا صوت أهالي عفرين إلى العالم أجمع وفتح قضايا لأجل مطالبهم، وأضافوا إلى أنّ للكومين علاقات وتنسيقات في أوروبا وباقي أجزاء كردستان، وسيعملون على إيصال تلك الجوائز عن طريق تلك العلاقات.

(ج ج – غ ع/إ)

ANHA