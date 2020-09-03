كومين سينما آفرين.. مستمرون في العمل لعرض مهرجان ليلون الدولي

في الأول من شهر تموز الفائت، افتتح كومين سينما آفرين الباب أمام استقبال الأفلام من أكثر من 150 دولة حول العالم، للمشاركة في مهرجان ليلون السينمائي الدولي، المقرر انطلاقه اعتبارًا من 21 أيلول الجاري.

في الـ 18 من شهر تموز أوقف كومين سينما آفرين استقبال الأفلام من قرابة 150 دولة، حيث تم اختيار 58 فيلمًا من أصل 2200 وذلك على عدد أيام مقاومة العصر.

ويواصل القائمون على المهرجان استكمال الاستعدادات لعرض الأفلام، حيث تم تشكيل لجنتين، فنية وأدبية، لاختيار الأفلام التي ستعرض في مهرجان ليلون السينمائي الدولي، في مخيم برخدان بناحية فافين، في الـ 21 من شهر أيلول الجاري، المصادف ليوم السلام العالمي.

وبمشاركة لجنة التعليم في المجتمع الديمقراطي، بدأ العمل على ترجمة الأفلام التي سيتم عرضها في المهرجان من اللغة الإنكليزية إلى اللغتين العربية والكردية.

وإلى جانب ترجمة الأفلام من قبل اللجنة التحضيرية للمهرجان، يتم العمل على بناء منصة لعرض الأفلام، حيث من المقرر الانتهاء من إعداد المنصة خلال الأيام القليلة القادمة بحسب اللجنة التحضيرية.

وفي السياق، قال الإداري في اللجنة التحضيرية لمهرجان ليلون السينمائي الدولي، محي الدين أرسلان إن العمل جار على التحضيرات لعرض مهرجان ليلون السينمائي الدولي.

وأوضح أرسلان أنهم على تواصل مع 58 مخرجًا من مختلف دول العالم، الذين تم اختيار أفلامهم، قائلًا "لقد طلبنا من كل مخرج إرسال مقطع فيديو مصور قصير للتعبير عن أحاسيسهم وشعورهم ودعمهم لمُهجّري عفرين القاطنين في مقاطعة الشهباء، ليتم عرضه أمام المتفرجين في اليوم الأول من المهرجان".

وأشار أرسلان إلى أنهم واجهوا صعوبات كثيرة خلال التحضير للمهرجان، لكنهم حاولوا قدر المستطاع تخطي جميع الصعوبات، لأن هدفهم الوحيد العمل من أجل عفرين وتحريرها من الاحتلال التركي ومرتزقته وإنجاح المهرجان.

(ك)

ANHA