ويشاهد المئات من الأهالي يومياً في مقاطعة كوباني؛ العرض الأول لفيلم "كوباني" من إنتاج كومين فيلم روج آفا وحركة الثقافة والفن (TEV-ÇAND) في قاعة مركز باقي خدو للثقافة والفن.

وعلقت صورة المواطنة الكردية جينا أميني في قاعة العرض، والتي فقدت حياتها جراء جريمة وحشية للسلطات الإيرانية والتي تبلغ من العمر 22 عاماً وتنحدر من روجهلات (شرق كردستان)، حيث لاقت الجريمة تنديداً دولياً كبيراً، واحتجاجات شعبية مستمرة تشهدها أغلب المحافظات في إيران وروجهلات.

قال مساعد مخرج الفيلم ديار حسو لوكالتنا، إن كومين فيلم روج آفا يدعم الانتفاضة الشعبية في روجهلات كردستان التي تقودها المرأة الكردية، موضحاً أن معركة كوباني ضد داعش التي تتمحور حوله أحداث الفيلم شهدت مشاركة كبيرة لأبناء الشعب الكردي من روجهلات واستشهد العديد منهم في سبيل تحرير كوباني، مشيراً إلى أن دعم المقاومة في روجهلات واجبٌ وطني وأخلاقي.

ويجسّد الفيلم الأحداث التاريخية لمعركة كوباني الشهيرة ضد داعش بين عامي 2014 و2015 والذي تلقى فيه داعش هزيمته الأولى أثناء تمدده في سوريا والعراق.

وتبلغ مدة الفيلم ساعتين و30 دقيقة؛ وصوّرت أحداثه في مناطق مختلفة من مقاطعة كوباني التي شهدت معارك حقيقية قبل أعوام ضد داعش، والفيلم من إخراج أوزلم ياشار استناداً إلى رواية الكاتبة مديا دوز وعمل على إنتاجه كومين فيلم روج آفا وحركة الثقافة.

وعرض الفيلم الذي مضى عام على إنتاجه؛ للمرة الأولى في الـ20 من شهر أيلول الجاري بحضور المئات من الأهالي في قاعة مركز باقي خدو للثقافة والفن، وكان من المقرر أن يعرض حتى 26 من الشهر الجاري، لكن كومين فيلم روج آفا أوضح لوكالتنا أن اليوم السبت سيشهد عرض الفيلم 3 مرات متتالية واختتام أعمال العرض مساء اليوم لظروفٍ أمنية.

(ز س/د)

ANHA