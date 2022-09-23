كومين فيلم روج آفا.. تجربة رائدة في مجال السينما في المنطقة

يعدّ الفن السينمائي وتوابعه من إخراج وتمثيل؛ واحداً من أكثر أنواع الفن شعبية، ويسميه البعض بالفن السابع مشيرين بذلك لفن استخدام الصوت والصورة سوية من أجل إعادة بناء الأحداث على شريط خلوي.

انتعشت حركة السينما بشكل ملحوظ في مناطق روج آفا وشمال وشرق سوريا بعد ثورة 19 تموز، من خلال ظهور العديد من المحاولات والتجارب في هذا المجال، ولعل من أبرزها تجربة كومين فيلم روج آفا.

تاريخ سينمائي مجزأ قبل ثورة روج آفا

عن تاريخ كومين فيلم روج آفا تحدثت العضوة في الكومين صافيناز عفدكي: "كومين فيلم روج آفا تأسس في مدينة الدرباسية في الـ14 من تموز 2015. قبل تأسيس كومين فيلم روج آفا كان هناك تاريخ سينما مجزأ في روج آفا، اقتصر على بعض الشخصيات الذين كانوا يبدون الاهتمام بأعمال السينما، كانوا يعملون في الخفاء بعيداً عن أنظار السلطات".

كما أشارت صافيناز عفدكي إلى ارتباط تاريخ السينما في روج آفا بحدثين أساسيين الأول: "في الـ 13 من تشرين الثاني عام 1960، وقع حريق في دار السينما في مدينة عامودا، ذهب ضحيته أكثر من 283 طفلاً كردياً جميعهم من تلامذة المرحلة الابتدائية".

والثاني: "أسماء بعض دور السينما الموجودة في روج آفا في سنوات 1960 و 1980 التي كان يتوافد إليها سكان المنطقة"، ونوهت إلى أن السنوات اللاحقة شهدت تراجعاً في حركة السينما خاصة بعد غزو الأفلام التركية والهندية عبر قنوات التلفاز.

السينما الكردية بعد شرارة الثورة في روج آفا

بحسب صافيناز فإن شرارة الحركة السينمائية اشتعلت في روج آفا مع انطلاق الثورة، وبينت أن هذا الحراك تبناه ممثلون محليون كانوا يمثلون في العروض المسرحية، وكان هدفهم هو المساهمة في دعم الثورة، وخاصة بعد معركة كوباني.

وأضافت حول الموضوع "هؤلاء الأشخاص الذين أنجزوا بعض الأعمال السينمائية بادروا بتاريخ 14 تموز 2015 إلى تأسيس مجموعة باسم كومين فيلم روج آفا، وتم إطلاق صفة الكومين عليها انسجاماً مع النظام الكونفدرالي وبداية تأسيس الكومينات والمجالس في البلدات والنواحي والمدن".

وأضافت صافيناز أن كومين فيلم روج آفا عمل على تنظيم دورات تدريبية لمجموعات تتراوح أعداد المشاركين فيها بين 25 و 30 شخصاً، وقالت بهذا الصدد: "بعض من هؤلاء المتدربين كان ذوي تجربة قليلة جداً ولكن بسبب حبهم وتعلقهم بهذا المجال استطاعوا التأقلم والتجاوب في هذا العمل".

أهداف تأسيس الكومين

عن أهداف تأسيس كومين فيلم روج آفا أشار عضو كومين فيلم روج آفا مسعود كراد من أهالي مقاطعة عفرين المحتلة: "الهدف الأول من تأسيس الكومين هو نشر ثقافة السينما بين مجتمع وشعب روج آفا، ونقل الحقائق عبر السينما إلى المجتمع، وإبقاء المجتمع على تواصل مع الواقع المعاش".

ونوه مسعود كراد إلى أنهم يسعون إلى تجسيد قصص الثورة من خلال كتابتها وتحويلها إلى مواد سينمائية، "أردنا في كومين فيلم روج آفا نشر قصصنا وتاريخنا والوقائع التي نعيشها بأنفسنا يومياً، بمساعدة جماهيرية من الشعب". مضيفاً "من أجل تلك المشاريع بدأنا بنشر الأفلام في جميع المدن والأحياء والنواحي وكل مكان، وإلى يومنا هذا ما زال العمل مستمراً على نشر الأفلام التي أعددناها بأنفسنا، ونواصل إنتاج مثل هذه الأفلام، وهناك أربعة أفلام جديدة من تأليف وإخراج كومين فيلم يتم نشرها حالياً".

الممثلة نجبير غانم قارنت خلال حديثها بين الماضي والحاضر وقالت "سابقاً كنا نقوم بنشر الأفلام العالمية بهدف نشر ثقافة السينما. أما الآن فالخطوة الإيجابية هي أننا نعرض أفلاماً من إعداد وإخراج الكومين نفسه دون الاعتماد على الغير. ومن ثم تأسس مهرجان فيلم روج آفا في عام 2016، كان المهرجان في سنواته الأولى محلياً وصغيراً جداً بمشاركة ما يقارب 30 فيلماً، ولكن بعد مرور 5 سنوات من التجارب، اليوم يتم عرض المئات من الأفلام في المهرجانات السنوية في 5 مدن إضافة إلى المخيمات".

أما عن مستوى نجاح كومين فيلم فقالت نجبير "أبدينا اهتماماً كبيراً بالتدريب على شكل مجموعات متفرقة وأيام غير محدودة، ومن ثم قمنا بتأسيس أكاديمية الشهيد "يكتا هركول" للفن، وداخل هذه الأكاديمية يشرف كومين فيلم روج آفا على قسم السينما والمسرح، وخرّجنا دورتين متتاليتين الأولى مؤلفة من 11 عضواً، والثانية من 9 أعضاء، وبعد تلقي التدريب تأسست مجموعات وبدأنا بإنتاج الأفلام".

(ك)

ANHA