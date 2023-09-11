كومين المسرح في مقاطعة عفرين والشهباء يخرّج 18 متدرباً ومتدربة

خرّج، اليوم، كومين المسرح في حركة الثقافة والفن لمقاطعة عفرين والشهباء 18 متدرباً ومتدربة تلقوا خلال شهر تدريبات على أساسيات التمثيل المسرحي، وذلك في صالة جياي كرمينج الواقعة في ناحية الأحداث بمقاطعة الشهباء.
خبر 2023-09-11T16:49:00 الشهباء

أطلق كومين المسرح في حركة الثقافة والفن لمقاطعة عفرين والشهباء، في بداية شهر آب المنصرم، دورة تدريبية لتعلم أساسيات التمثيل المسرحي لمدة شهر شارك فيها 18 متدرباً ومتدربة.

وبعد تلقي المتدربين التدريبات لمدة شهر حول أساسيات التمثيل والسيناريو، اختتمت الدورة بعرض مسرحي قدمه المشاركون الـ 18، وذلك في صالة جياي كرمينج بحضور أعضاء المؤسسات والاتحادات والمجالس المدنية.

وحملت المسرحية اسم "رحلة إلى المستقبل"، والتي تحاكي تغيير العالم في المستقبل وسيطرة الرأسمالية والعبودية من جديد على العالم، واختفاء كافة أشكال الحياة الاجتماعية والطبيعة التي تدمرت وتحول الإنسان إلى روبوت ينفذ الأوامر من دون مشاعر.

(ف)

ANHA


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