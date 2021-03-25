كوفيد 19 ... محور محاضرة في مدينة قامشلو

وألقى المحاضرة الدكتور بيدرو سان خوسيه دكتور دولي من إسبانيا، بحضور نساء من منظّمات المجتمع المدني، والاتحاد النسائي السرياني، ومؤتمر ستار، ونساء الأحزاب السياسية، أولاف تاو، دار عشتروت، عضوات في هيئة الصحّة.

في بداية المحاضرة تحدّث الدكتور بيدرو سان خوسيه عن مخاطر كورونا، وكيفية تجنّب الأهالي خطر الإصابة بهذا الفيروس الخطير.

كما نوّه الدكتور إلى انتشار فيروس كورونا بشكل كبير في مناطق شمال وشرق سوريا، وانتقد الأهالي بسبب عدم تقيّدهم بإجراءات التباعد الاجتماعي واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، مؤكّداً أنّ: "الموجة الثانية لفيروس كورونا أشدّ خطراً وأسرع انتشاراً، والفئة العمرية من 20 إلى 35 عاماً هي الأكثر عرضة للإصابة بهذا الفيروس".

وأشار الدكتور خوسيه إلى : "أنّه حتى الآن لم تخطُ منظمة الصحة العالمية أيّة خطوة بخصوص إيصال اللقاح إلى مناطق شمال وشرق سوريا، رغم كثرة الحالات المصابة بفيروس كورونا والعدد في تزايد كما صرّحت هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا.

وشدد الدكتور بيدرو سان خوسيه في ختام المحاضرة على ضرورة: "الحفاظ على سلامة المواطنين باتخاذ بعض الاحتياطات البسيطة، مثل التباعد البدني ولبس الكمامة والحفاظ على التهوية الجيدة في الغرف وتلافي التجمّعات وتنظيف اليدين واستخدام المناديل أثناء السعال، وذلك للحدّ من الإصابة بالعدوى بهذا الفيروس".

(س ع/إ)

ANHA