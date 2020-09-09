كوفان كنعو: يجب على تنظيمات وأحزاب باشور الوقوف في وجه الاحتلال التركي

تسعى دولة الاحتلال التركي عبر هجماتها الأخيرة على منطقة حفتانين في باشور كردستان، لاحتلال المزيد من الأراضي الكردستانية، ويوضح في هذا الصدد سكرتير حزب روج الديمقراطي الكردي في سوريا كوفان كنعو أن الدولة التركية ومنذ القدم تحاول السيطرة واحتلال المناطق المجاورة لها، وبسط نفوذها عليها ونهب خيراتها، واليوم تنفذ مشاريعها الاحتلالية، وتحاول انتشال الحدود التي وضعت بين الدول بحسب الاتفاقات العالمية على حساب أراضي الشعب الكردي.

وأوضح أيضًا: "قام الاحتلال التركي باحتلال مناطق من سوريا مثل عفرين وجرابلس وإعزاز وصولًا إلى سري كانيه وكري سبي، وارتكب جرائم وممارسات منافية لكافة المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الًنسان بحق أهالي هذه المناطق".

كنعو نوه إلى أن الاحتلال يحاول احتلال منطقة حفتانين في باشور كردستان، وتشن هجمات عنيفة مستخدمة كافة أنواع الأسلحة المتطورة والثقيلة، وتقصف المنطقة بالطائرات الحربية وترتكب يوميًّا مجازر بحق الأهالي هناك، وقال: "الدولة التركية تحاول من خلال احتلالها لحفتانين ضرب مكتسبات الشعب الكردي، واستقطاع أراضي جديدة من كردستان وسط صمت ممنهج من قبل القوى العالمية والمنظمات الدولية".

على الكرد أن يتحدوا

وحول الدور الذي يقوم به الحزب الديمقراطي الكردستاني في ظل هذه الهجمات، قال كنعو: "على الحزب الديمقراطي الكردستاني إيضاح موقفه تجاه هذه العمليات الاحتلالية التركية في مناطق باشور كردستان".

وشدد على ضرورة الضغط على الدول الاوربية والإقليمية لمنع تركيا من احتلال المزيد من المناطق ضمن باشور كردستان.

كوفان كنعو وجه رسالة إلى التنظيمات والأحزاب السياسية في باشور كردستان وقال: "يجب عدم السماح للدولة التركية باحتلال المزيد من أراضي باشور كردستان، ويجب عليها الاتحاد لمواجهة ذلك بغض النظر عن الخلافات السياسية فيما بينها".

(أ ب)

ANHA