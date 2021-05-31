كوفان كنعو: على قوى باشور دعم الحراك الشعبي ضد الاحتلال وليس إعاقته

يستخدم جيش الاحتلال التركي كافة أنواع الأسلحة الثقيلة والمتطورة، وحتى المحرمة دوليًّا في هجماته على باشور والذي انطلق في 23 نيسان، وتتصدى لها قوات الدفاع الشعبي.

وفي وقت سابق دعت منظومة المجتمع الكردستاني KCK، وقوات الدفاع الشعبي الشعب الكردي والكردستاني إلى الانتفاض ضد هذه الهجمات التي تستهدف وجود الكرد في كردستان.

ومع استمرار الهجوم التركي الشرس، يواصل الحزب الديمقراطي الكردستاني وحكومة وبرلمان إقليم كردستان صمتهما حيال الهجمات التركية.

ولم يكتفِ الحزب الديمقراطي الكردستاني بالامتناع عن اتخاذ موقف مناهض للاحتلال، بل أرسل، في 30 أيار، تعزيزات لإعاقة مسيرة الدروع البشرية الهادفة إلى التنديد بالاحتلال التركي وهجماته على أراضي باشور كردستان. كما منع الصحفيين من متابعة الفعالية.

ونظم أبناء باشور كردستان، في 30 أيار، مسيرة تحت شعار "تحيا مقاومة الكريلا"، انطلقت من بلدة كويه وتوجهت نحو منطقة بهدينان، إلا أن قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني لم تسمح للمشاركين بالوصول إلى مركز أسايش ديكلي، وبحسب اللجنة التحضيرية للفعالية، فإن مسؤولين في الأسايش أوضحوا لهم" أنهم في انتظار تعليمات من والي هولير أوميد خوشناف".

'الأجدر دعم المظاهرات لا إعاقتها'

سكرتير حزب روج الديمقراطي الكردي في سوريا، كوفان كنعو، أوضح أن هجمات دولة الاحتلال التركية برئاسة أردوغان على مناطق كردستان ليست جديدة، وأشار إلى القواعد العسكرية التي أنشأتها تركيا في باشور كردستان، وبيّن أن الهدف الرئيس منها هو ضم قسم من باشور كردستان إلى الأراضي التركية كما فعل سابقًا في عفرين وكري سبي وسري كانيه. وقال: "توغلت تركيا بعمق قرابة 30 كيلو مترًا في عمق باشور كردستان، وألحقت أضرارًا كبيرة بمنطقة بهدينان وسكانها".

وأكد كنعو أن الهجمات التي يشنها جيش الاحتلال التركي غير شرعية، وعلى من الرغم من ذلك، هناك صمت من قبل حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية العراقية.

ولفت كنعو إلى نفاد صبر الكرد من المحتلين والمتواطئين معهم، وقال: "شعبنا في جميع أرجاء كردستان لم يعد يتحمل هذه السياسيات، ولم يعد يقبل بالظلم والعبودية، لأنه يرى الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال التركية في المناطق المحتلة، كعفرين وكري سبي وسري كانيه".

وعلق كنعو على تصرفات الحزب الديمقراطي الكردستاني، وبشكل خاص الأخيرة، وقال: "خرجت مسيرة أمس في باشور كردستان نحو مناطق بهدينان للتنديد بالهجمات التركية، وكان على الأحزاب الكردية في باشور كردستان دعم الشعب لا إعاقته؛ على الأحزاب قيادة هذه المسيرات، وهذه مسؤولية كل حزب في كافة أجزاء كردستان لأن دولة الاحتلال التركية لا تشن هجمات على حزب أو أيدلوجية معينة، بل الهدف إبادة الكرد والتاريخ الكردي شاهد على هذا، فتركيا تشن هجمات على الكرد منذ مئات الأعوام، تشن الهجمات ضدنا قبل تأسيس الحزب الديمقراطي الكردستاني والعمال الكردستاني".

(م)

ANHA