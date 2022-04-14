كوباني...شبيبة PYD يعقدون اجتماعاً لأعضاء مجلس ناحية كوباني

أطلق شبيبة حزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات بتاريخ الـ 18 من آذار / مارس, حملة تحت شعار "المجتمع النظيف يخلق وطناً نظيفاً", وستستمر إلى1 أيار / مايو, والهدف من هذه الحملة هو نشر التوعية بين الشبيبة والمجتمع وكيفية الحماية من الحرب الخاصة التي يشنها الأعداء من الخارج.

وعقد الاجتماع داخل مبنى مؤسسة ناحية كوباني بمشاركة أعضاء المجلس, وقبل البدء بالاجتماع وقف الحضور دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء.

ثم قيمت الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي في مقاطعة كوباني نصرة درويش الوضع السياسي في المنطقة وتحدثت عن الوضع الأخير في حي الشيخ مقصود والحصار المفروض عليه من قبل حكومة دمشق بهدف تهجير المواطنين وخلق الفتنة بينهم وبين الإدارة الذاتية.

وأوضحت نصرة درويش أن الدولة التركية تكثف الهجمات في باشور كردستان ضد قوات الكريلا لأنها تفشل دائماً في هذه الحرب بسبب المقاومة التي تبديها قوات الكريلا, والنصر دائماً سيكون حليف قوات الكريلا لأنها تدافع عن نفسها وعن الشعب الكردي.

ثم تحدث الإداري في شبيبة حزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات مصطفى محمد سمير عن أهداف الحملة التي أطلقوها والأسباب التي جعلتهم يطلقونها, وأوضح أن الحرب الخاصة تقدمت كثيراً بين الشبيبة والمجتمع وأصبحت تشكل خطراً جدياً, وطرح الحلول التي من خلالها يمكننا حماية الشبيبة والمجتمع من هذه الهجمات والحروب الخارجية التي يريد العدو من خلالها كسر إرادة شعبنا.

وأضاف مصطفى سمير: "نعقد هذه الاجتماعات في مؤسسات الإدارة الذاتية بهدف نقل أفكارنا وحلونا إلى أعضاء مؤسساتنا لكي يتعاونوا معنا في نشرها بين المجتمع والشبيبة, وأيضاً للاستماع إلى مقترحات الأعضاء ومناقشة هذا الموضوع".

ثم دار النقاش بين الحضور في إطار هذه الحملة وكانت هناك اقتراحات وحلول جديدة تساعد في نشر التوعية بين الشبيبة.

وفي الختام تم تشكيل لجنة مؤلفة من عضوين هما العضوة بريفان شفقة و زوزان خليل, لمتابعة الحملة بعد انتهاء تاريخها.

ويشار إلى أنه بعد انطلاق هذه الحملة بدأ شبيبة حزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات بعقد سلسلة من الاجتماعات في مؤسسات الإدارة الذاتية بهدف توسيع الحملة.

(ج ع)

ANHA