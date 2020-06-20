كوباني...أطباء يعلنون معاينة المرضى بالمجان

وجاء إعلان الطبيبين في ظل ما تعيشه المقاطعة من غلاءٍ فاحش في الأسعار على وقع انهيار قيمة الليرة السورية، وخاصة بعد دخول قانون "قيصر" حيز التنفيذ.

وعلى صفحته عبر موقع الفيس بوك أعلن الدكتور علي شاهين وهو أخصائي في الأمراض الداخلية والهضمية استعداده لمعاينة جميع المرضى في عيادته مجاناً بدءاً من اليوم السبت ولغاية نهاية الشهر الجاري، وتأتي هذه المبادرة بسبب تدني الحالة المعيشية للمواطنين في كوباني، بحسب تعبيره.

ومن جانبه وخلال حلوله ضيفاً على إذاعة "كوباني أف أم" ظهر اليوم السبت، أعلن الدكتور نعسان أحمد الأخصائي في الأمراض النسائية عن معاينة المرضى مجاناً على مدار 10 أيام بدءاً من تاريخ الـ23 من شهر حزيران/يونيو الجاري.

(ز س/ج)

ANHA