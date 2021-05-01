كوباني..الحركة الشيوعية الثورية السّورية تبارك 1 أيّار على كافّة العمّال

وأصدرت الحركة الشيوعية الثورية السورية في مدينة كوباني بياناً بمناسبة عيد العمّال العالميّ، أُدلي في ساحة المرأة الحرة بمدينة كوباني بحضور العشرات من أعضاء الحركة في مدينة كوباني.

قرئ البيان باللغة الكردية من قبل عضو الحركة الشيوعية الثورية السورية في مدينة كوباني علاء رشاد، وجاء في البيان:

"إنّ ثورة روج آفا وقفت ضد الدول الإمبريالية وجميع الدول في المنطقة التي جعلت الشرق الأوسط جحيماً، وهي ثورة مهمّة للطبقة العاملة والمضطهدين في العالم، لقد ضمنت ثورة روج آفا الحقوق مثل "العمل والخبز والحرية" التي تطالب بها شعوب العالم في دساتيرها وحياتها الاجتماعية، وأطاحت بديكتاتورية نظام البعث واستبدلته بنظام اجتماعي داعم للمرأة والبيئة".

وأضاف البيان: "في ثورة روج آفا، اكتسب الناس الحرية السياسية، فالقوى الامبريالية لا تقبل بهذا الفكر الذي يقف في وجه ظلام الرأسمالية، لذلك تريد إخضاع ثورتنا بهجماتها المختلفة".

وأشار البيان إلى أنّ: "الدولة التركية الفاشية تريد الاستيلاء على ثورتنا بهجماتها العسكرية، وحربها الخاصّة كقطع مياه نهر الفرات عن ملايين الأشخاص، وذلك بهدف إنشاء النظام العثماني الجديد في الأراضي المحتلة".

وأردف البيان: "بعد هزيمة الدولة التركية في كاري، هاجمت هذه المرّة زاب ومتينا وآفاشين، فهذه الهجمات ليست فقط على مناطق الدفاع المشروع، بل الهدف منها كسر النضال وتدمير مكاسب شعوب روج آفا وشنكال وباشور كردستان".

وناشد البيان في ختامه: "كافّة شعوب العالم الوقوف معاً في وجه اعتداءات الدولة الفاشيّة التركيّة على العمّال والنساء والشباب في روج آفا".

ثمّ اختتم البيان بترديد الشّعارات التي تحيّي عيد العمّال العالميّ.

(م ع/إ)

ANHA