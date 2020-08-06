كوباني.. وفاة الفنان التراثي وعازف الكمان محمد خليل غازي

الفنان محمد خليل غازي والملقب بـ "محمد دومان" اشتهر برفقته لآلة الكمان طيلة مسيرته الفنية، وهو من مواليد 1929 من أبناء مدينة كوباني، وعُرف هو والفنان باقي خدو هنداوي بأغانيهما الشعبية والتراثية.

محمد دومان كان العازف الأول للكمان في مدينة كوباني، له وصية نشرها الكثير من مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مفادها "دفنه في مدينة كوباني".

تعدّ سيرته الفنية غنية جدًّا في استعادة أمجاد التراث الشعبي الكردي من خلال الحفاظ على القصص التراثية الكردية التي كانت تروى عبر أغانيه ومنها أغنية بيمال، خمي ظالم، دومانه، بنفشه نارين والتي تشارك بها هو والعديد من الفنانين القدامى.

وتوفي الفنان محمد خليل غازي يوم أمس الأربعاء 5 آب/أغسطس، في إحدى مشافي العاصمة التركية أنقرة عن عمر يناهز الـ91 عامًا.

(س ع/ج)

ANHA