كوباني والطبقة تؤكدان وقوفهما إلى جانب أهالي شنكال في مواجهة هجمات الإبادة

وجاء ذلك من خلال بيانات منفصلة قرئ البيان الأول أمام مبنى إدارة إقليم الفرات، وحضره العشرات من ممثلي الإدارة الذاتية في إقليم الفرات.

وقرئ البيان باللغة العربية من قبل نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التشريعي في إقليم الفرات حسين الشيخ، وجاء في نصه: "استمراراً لنهجها المعادي لحريّة الشعوب تقوم الفاشية التركيّة وبكل ما أوتيت من قوة بضرب المناطق الآمنة الآهلة بالمدنيين في شنكال التي استبسل أبناؤها في وحدات حماية شنكال في الدفاع عنها ودحر إرهاب داعش التي كانت يد سيّدها أردوغان".

وأضاف "تستمر آلة الحرب التركيّة بدك بيوت المدنيين الآمنين في شنكال أمام أعين العالم ووسط صمت الدولة العراقيّة وتواطؤ علني بين حزب العدالة والتنمية وحكومة كردستان العراق، مخلّفة العديد من الشهداء الذين دافعوا عن وجودهم وطردوا دواعشه والكثير من الجرحى المدنيين من النساء والأطفال والعجائز، متجاهلة بذلك كل القوانين والأعراف الدوليّة التي تستنكر الاعتداء على المدنيين".

وجاء في ختام البيان: "إنّنا في الإدارة الذاتيّة في إقليم الفرات ندين ونستنكر بأشد العبارات الاعتداءات التركية الوحشيّة على أهلنا الآمنين في بيوتهم في شنكال، وندعو جامعة الدول العربيّة والمنظمات الإنسانيّة بوضع حدّ لوحشية النظام التركي وأحلامه الطورانيّة التي تهدف إلى إعادة أمجاد السلطة العثمانيّة ووضع حدّ لمعاناة شعوب المنطقة من همجية النظام التركي".

"شنكال لن تبقى وحيدة أبداً"

وأدلي البيان الثاني في مجلس عوائل الشهداء بمقاطعة كوباني بحضور العشرات من أعضاء المجلس.

وقرئ البيان باللغة الكردية من قبل روناهي حجو العضوة في مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة كوباني، إذ أدانت فيه الدولة التركية لشنها الهجوم، وموقف كل من حكومة باشور كردستان والحكومة الاتحادية العراقية من الهجمات التركية.

وأكد البيان بأن الشعب الإيزيدي في شنكال لا يمكن أن يباد مهما ارتكبت بحقه المجازر، لافتاً إلى أنه باتحاد أجزاء كردستان الأربعة مع أهالي شنكال سيجري الانتقام لشبان وشابات شنكال الذين فقدوا حياتهم على يد داعش وتركيا.

وأوضح مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات خلال بيانه بأنهم سيكونون جزءً من عملية الانتقام تلك، وأن شنكال لن تبقى وحيدة أبداً.

وطالب المجلس في ختام بيانه العزاء لذوي شهداء الهجوم التركي الأخير، وأكد تصعيد النضال على خطى الشهداء.

تركيا وعملائها يستهدفون كل محارب من أجل الحرية والسلام

أما بيان مجلس شبيبة الطبقة، فأدلي من أمام مركز الشهيد هاني العليص للشبيبة، من قبل الإدارية في اتحاد المرأة الشابة في الطبقة، شذى المحمد، وذلك بمشاركة عدد من أعضاء الشبيبة.

وأدان البيان "العمليات الإجرامية البشعة التي تنفذها تركيا وعملائها من الحزب الديمقراطي الكردستاني، والتي يستهدفون فيها كل من يناضل ويحارب من أجل الحرية والسلام".

وأعرب مجلس الشبيبة عن تضامنه مع "رفاقنا وأخوتنا في مناطق الدفاع المشروع، ولن نتركهم وحدهم في الخندق الأول المدافع عن مشروع الأمة الديمقراطية وسوف نكون جنوداً نناضل تحت رايتهم حتى تحقيق النصر".

ليختتم البيان بترديد الشعارات التي تحيي القائد عبد الله أوجلان وتدين الهجمات التركية على شنكال.

)ج)

ANHA

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