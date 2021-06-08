كوباني تودع والد الشهيدة شيلان كوباني إلى مثواه الأخير

وشارك اليوم العشرات من أهالي كوباني وأعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي في مراسم دفن الشخصية الوطنية محمد باقي، وذلك في مقبرة كوباني الواقعة بجانب مزار الشهيدة دجلة جنوب مدينة كوباني.

والمناضل محمد باقي من أهالي قرية كور علي الواقعة غربي مدينة كوباني، وكان من أوائل الداعمين لحركة حرية كردستان منذ تأسيسها، والتقى بالقائد عبد لله أوجلان أثناء تواجده في سوريا.

وتعرض خلال مسيرته النضالية للملاحقة من قبل الأمن السوري أثناء سكنه في مدينة حلب في أعوام التسعينيات بسبب نشاطه الوطني، وتعرض للكثير من المضايقات والتعذيب على يد الأفرع الأمنية السورية.

والمناضل محمد باقي هو والد الشهيدة شيلان كوباني الاسم الحقيقي ميساء باقي، التي انضمت إلى حركة حرية كردستان عام 1991، وتعتبر شيلان كوباني أحد مؤسسي (حزب الاتحاد الديمقراطي PYD) في روج آفا مع رفاقها الأربعة “زكريا، جوان، فؤاد وجميل” الذين استشهدوا في مدينة الموصل عام 2004 إثر مؤامرة مشتركة نظمتها القوى العميلة لأجهزة استخبارات النظامين السوري والتركي.

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ANHA