كوباني تودع سبعة من أبنائها وسط مراسم مهيبة وتعلن عن سجل مناضل

وحضر الآلاف من أهالي وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية في المقاطعة، مراسم تشييع 7 مناضلين ومراسم غيابية لمناضل آخر في مزار الشهيدة دجلة جنوب المدينة، الذين فقدوا حياتهم في مقاومة عين عيسى وأعلنت عنهم قوات سوريا الديمقراطية في الـ 26 من هذا الشهر.

"نعاهد شهداءنا بأننا لن ندع الاحتلال يتقدم خطوة للأمام"

وبعد الوقوف دقيقة صمت استذكاراً للشهداء، ألقى الرئيس المشترك لمجلس كوباني العسكري عصمت شيخ حسن كلمة مجد فيها الشهداء وقال: " إننا اليوم نعزي أنفسنا ونعزي عوائل الشهداء، فهؤلاء الشهداء في شهر آذار كانوا يخوضون ملاحم البطولة ضد حلف الناتو متمثلاً بدولة الاحتلال التركي ومرتزقتها ليجتمع الكرد بأمن وأمان، ويحتفلوا بعيدهم النوروز، وعلى الجميع أن يقدروا تضحياتهم في شهر النكسات الذي تعرض فيه الكرد للعديد من المجازر عبر تاريخهم".

وأضاف: "نعاهد شهداءنا بأن دولة الاحتلال ومرتزقتها لن يتقدموا خطوة للأمام، لأننا نرى في تضحيتهم مثلاً لنا وهم لم يستشهدوا من أجل مصالحهم الشخصية بل سلكوا طريق الشهيد عكيد، ونبارك للأمهات اللواتي أنجبن هؤلاء الأبطال ونقول لهن بوركتن".

وندد حسن في ختام كلمته ببعض الكرد المتعاونين مع المرتزقة الذين يقولون حررنا عفرين، ويستقبلونهم في هولير، وقال بأن: "أصحاب هذه الأرض هم شهداؤنا وعوائلهم، وليس الخونة الذين خانوا شعبهم وأرضهم، واتفقوا مع الاحتلال التركي ومرتزقته على حساب دم الشعب الكردي".

أما المتحدث باسم ذوي أحد الشهداء شرفان مسلم فقال: "نتمنى الأمن والأمان لعوائل الشهداء وبفضل شهدائنا لن يستطيع أحد يوماً إنكار التاريخ وسيذكر التاريخ تضحيات شهدائنا على مر العصور ".

وتابع: " الذي يريد أن يعرف معنى البطولة عليه أن يتعلم من هؤلاء الشهداء، لأنهم رسموا لنا خطوط الأمل نحو السلام، ونحن كأهالي مدينة كوباني نعاهدهم بأن دماءهم لن تذهب سدى، ونقول للخونة لن ننسى خيانتكم وسيأتيكم يوم تدفعون فيه الثمن".

والشهداء هم:

كمال بوزان علي الاسم الحركي هركو، محمد دابان بوزو الاسم الحركي سرخبون كوباني، أحمد شيخ نبي محمد الاسم الحركي مظلوم كوباني، إبراهيم مصطفى مسلم الاسم الحركي عكيد، فاضل مصطفى طربوش الاسم الحركي دل بار كوباني، عمر حيدر إسماعيل الاسم الحركي عمر خورخوري، محمد مصطفى عيسى الاسم الحركي قره موغ، أحمد يلماز الاسم الحركي روجهات جوليك.

(ن ك/ د)

ANHA