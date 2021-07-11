ودعت اليوم مدينة كوباني أحد رموزها الوطنية الذي عرف على مدى عقود من الزمن بوفائه للقضية الكردية ونضاله من أجل الشعب الكردي. الشهيد محمد حسين كيكو، الملقب بـ"أبو فقير"، القيادي في قوى الأمن الداخلي في إقليم الفرات وأحد مؤسسيها الأوائل منذ انطلاق ثورة الـ19 من تموز/يونيو عام 2012.

ونظم مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات مراسم لتشييع جثمان الشهيد محمد حسين كيكو الملقب بـ"أبو فقير", ومراسم غيابية للشهيدة نوروز بوزي الاسم الحركي كلستان جيا, وذلك في مزار الشهيدة دجلة جنوب مدينة كوباني.

وشارك في المراسم المئات من أهالي إقليم الفرات وممثلون عن الإدارة الذاتية ومؤسسات المجتمع المدني والقوات العسكرية.

وبدأت المراسم بدقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء, ثم تحدثت الرئيسة المشتركة لهيئة الداخلية في إقليم الفرات سوزدار شيخو وقالت: "كانت حياة الشهيد أبو فقير حياة مليئة بالنضال والمقاومة وكان بجانب رفاقه في كل الظروف الصعبة التي مرت بها حركة حرية كردستان وثورة 19 تموز وحتى مقاومة كوباني، ولعب دوراً بارزاً في كافة الأعمال النضالية التي شارك فيها".

وأشارت سوزدار شيخو إلى أن: "أبو فقير كان أحد المؤسسين لقوى الأمن الداخلي (الأسايش), وظل على رأس عمله ويخدم شعبه حتى آخر يوم من حياته".

ثم ألقى الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة كوباني مصطفى إيتو كلمة قال فيها: "الشهداء هم الذين استطاعوا أن يغيروا تاريخ شعبهم المليء بأيام سوداء، وخلق تاريخ مليء بالحرية والكرامة", وأضاف إيتو "الشهيد أبو فقير كان يناضل في معظم أوقاته من أجل حرية وكرامة شعب كردستان".

وباسم عائلة الشهيد أبو فقير والشهيدة كلستان جيا تحدث رئيس المجلس العسكري في إقليم الفرات عصمت شيخ حسن وقال: " مهما تحدثنا عن الشهداء لا نستطيع أن نوفيهم حقوقهم لأنهم قدموا أغلى ما يملكون من أجل هذا الشعب".

وأشار شيخ حسن إلى أن أبو فقير كان يريد أن ينال الشعب الكردي حقوقه, ولم يميز بين مكونات شمال وشرق سوريا وكان جميع نضاله بهذا الشكل.

وأضاف شيخ حسن: "الشهيدة كلستان التي كانت في ربيع شبابها قطعت الحدود وتوجهت إلى جبال كردستان وقدمت مقاومة عظيمة, ووقفت في وجه كافة هجمات الاحتلال التركي الهمجية وقاومت مع رفاقها حتى وصلت إلى مرتبة الشهادة لتثبت مرة أخرى أن إرادة أبناء وبنات الشعب الكردي لا يمكن كسرها".

وبعدها قرأت عضوة مجلس عوائل الشهداء زوزان إبراهيم وثائق الشهادة وسلمتها لذوي الشهيدين.

ويشار إلى أن الشهيد أبو فقير استشهد يوم أمس 10 تموز الجاري في مشافي مدينة منبج بعد صراعه مع مرض عضال.

أما الشهيدة نوروز بوزي الاسم الحركي كلستان جيا المقاتلة في قوات الدفاع الشعبي (الكريلا) فاستشهدت بتاريخ الـ 12 من حزيران / يوينو في منطقة زاب أثناء مشاركتها في التصدي لهجمات جيش الاحتلال التركي على باشور كردستان.

(ج ع/ل)

ANHA