كوباني.. تشييع شهيدين ومراسم غيابية لآخر

وحمل المشيعون جثماني الشهيدين حمزة وحسن على الأكتاف بدءاً من مدخل مدينة كوباني وصولاً مزار الشهيدة دجلة جنوبي المدينة.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء تلنها كلمة عضو الهيئة التنفيذية لحزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات أحمد شيخو الذي قال: "مادام هناك أمثال هؤلاء الشهداء فلن تنكسر إرادة شعبنا ولن ينال العدو منا. لقد ناضلوا ضد الفاشية التركية وردوا على العدو قائلين ’مهما فعلت لن تستطيع هزيمتنا‘".

وأضاف شيخو: "يجب علينا أن نسير على خطا هؤلاء الشهداء ونحمي المكتسبات التي تحققت بفضل دمائهم".

وقال "يجب علينا أن نكون واعين للحرب الخاصة التي يسيرها العدو ضدنا"

ومن ثم ألقت الرئيسة المشتركة لمجلس ناحية شيران لطفية سليمان كلمة باسم مؤتمر ستار قالت فيها إن "العدو يريد كسر إرادتنا ولكننا نرى شهداءنا يتركون كل شي وراءهم من أجل حماية وطنهم من العدو والاحتلال".

وتابعت لطفية قائلة: "سنكسر وحشية العدو ونكون أهلاً لتضحيات الشهداء في أجزاء كردستان الأربعة".

كما ألقى المواطن إبراهيم عاقيل كلمة باسم عائلة الشهيد حمزة حسن، توجه فيها بالعزاء لذوي الشهداء وقال إن "الشهيد حمزة كان من أوائل من انضم لثورة ١٩ تموز وكان مناضلاً وثورياً، ولبى النداء أينما كان من أجل حماية وطنه حتى لحظة استشهاده".

وبدورها ألقت شقيقة الشهيدة جيهان حسن علي كلمة ناشدت عبرها كافة عوائل الشهداء والعوائل الوطنية وقالت إن "العدو يهاجم الشعب الكردي كلما أتيحت له الفرصة، ويجب على الكرد الاتحاد في وجه الأعداء ".

وبعدها قرئت وثائق الشهداء الثلاثة وسلمت لذويهم، ومن ثم وريت جثامين الشهداء الثرى في مزار الشهيدة دجلة وسط ترديد الشعارات التي تمجد الشهداء.

والشهداء هم كل من حسن علي؛ الاسم الحركي "دمهات ميل"، حمزة حسن؛ الاسم الحركي "حمزة بوغاز"، أميرة موسى؛ الاسم الحركي "آرين كوباني".

واستشهد كل من الشهيدين حمزة حسن وحسن علي أثناء تأدية واجبهما في صفوف قوات سوريا الديمقراطية بينما استشهدت الشهيدة أميرة موسى أثناء تصديها لهجمات الاحتلال التركي في منطقة زاب في جبال كردستان.

(م ع/ك)

ANHA