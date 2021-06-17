كوباني.. تشييع جثماني شهيدين ومراسم غيابية لـ4 شهداء من قوات (الكريلا)

نظم مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات مراسم لتشييع جثمان الشهيدة الندا محمد الاسم الحركي زيلان دستان من الحركة الثورية الشيوعية، استشهدت بتاريخ الـ 13من حزيران أثناء التدريب في قامشلو, وجثمان الشهيد أحمد إبراهيم الاسم الحركي أحمد, استشهد بتاريخ الـ 12من حزيران أثناء تأدية واجبه العسكريّ، كما نظّم مراسم غيابية لــ4شهداء من قوات الدفاع الشعبي (الكريلا).

وشارك في مراسم التشييع المئات من أهالي مقاطعة كوباني وممثلون عن الإدارة الذاتية ومؤسسات المجتمع المدني والقوات العسكرية.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، ثم تحدث رئيس المجلس العسكري في مقاطعة كوباني عصمت شيخ حسن وقال: "نحن أمام صور المناضلين الذين لم يعرفوا الحدود، وقطعوها من أجل حرية هذا الشعب, ونعزّي عوائل الشهداء ومهما قدّمنا لهم لا يمكننا أن نوفيهم حقهم لأن الشهداء قدموا أغلى ما عندهم وهو الروح".

وطالب شيخ حسن في ختام حديثه الشعب الكردي بالحفاظ على مكتسبات الشهداء وحمايتها لأن الشهداء استطاعوا أن يكونوا حاجزاً أمام الأعداء, أما الذين يقفون مع الأعداء فهم من خانوا الشعب الكردي ويجب علينا أن نعرف الطريق الصحيح".

وبدورها ألقت الإدارية في الحركة الثورية الشيوعية بريتان آسيا كلمة قالت فيها: "أنحني أمام هؤلاء الشهداء الذين استشهدوا من أجل حرية شعبنا, وجميع الشهداء الذين استشهدوا من أجل رفع علم الحرية, والشهيدة زيلان تابعت طريق الشهداء الذين كانوا يسيرون على طريق الحرية, والشهيدة زيلان ناضلت في عفرين وسري كانيه / رأس العين ولكنها كانت تقول بأنها ستعود إلى كوباني إلى هذا المزار".

وباسم مؤتمر ستار بناحية القناية ألقت سعاد علدمر كلمة قالت فيها: "هناك حربٌ منذ 55يوماً على قواتنا قوات (الكريلا) ولكن الكريلا يقاومون بدون توقف، في هذه المرة العدو تعاون مع عائلة برازني وشنّوا حرباً ضد الكريلا".

وألقى الإداري في حركة الشبيبة الشيوعية الثورية أردال جبكو كلمة قال فيها: "أعزّي جميع الحضور لأن جميع أهالي مدينة كوباني هم عوائل الشهداء, وثورة روج آفا هي ثورة المرأة, وكان هدف الشهيدة زيلان أن تحرر جميع أجزاء كردستان وأن تجلب العدالة إلى هذا المجتمع وتحرر الشعب من الاحتلال".

وباسم عائلة الشهيدة اذدا ألقت يسرى دالي كلمة وباسم عائلة الشهيدة ساريا ألقى حجي محمود كلمة، عاهدا من خلالهما: "أن نكون على طريق شهدائنا حتى تتحقّق حرية شعبنا في جميع أجزاء كردستان".

وبعد الانتهاء من الكلمات، قرئت وثائق الشهداء وسلمت لذويهم, ليوارى بعدها جثمان الشهيدة الندا محمد الثرى في مثواها الأخير بمزار الشهيدة دجلة, ونقل جثمان الشهيد أحمد إبراهيم إلى مسقط رأسه في شمس الدين جنوب مقاطعة كوباني.

أمّا المراسم الغيابية فكانت لمقاتلين من قوات الدفاع الشعبي (الكريلا)، استشهدوا أثناء مشاركتهم في التصدي لهجمات جيش الاحتلال التركي على باشور كردستان, والشهداء هم (الشهيدة ساريا محمود الاسم الحركي ساريا جيا استشهدت بتاريخ 8 أيار في آفاشين, الشهيدة غريب دالي الاسم الحركي ازدا دلبرين استشهدت بتاريخ 8 نيسان في بستا, الشهيد محمود قادر الاسم الحركي جياكر آمد استشهد بتاريخ 31 أيار في جيلو, الشهيد هيثم شيخو الاسم الحركي دمهات كوباني استشهد بتاريخ 15 حزيران في متينا).

(ج ع/إ)

ANHA