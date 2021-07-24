كوباني.. تشييع جثماني شهيدين إلى مثواهما الأخير

وشارك العشرات من أهالي مقاطعة كوباني وأعضاء المؤسسات المدنية، والعسكرية في مراسم تشييع جثماني الشهيدين محمود حمزة الاسم الحركي محمود كوباني الذي استشهد في الحسكة أثناء مداهمته لخلايا مرتزقة داعش في مدينة الحسكة في الـ21 من تموز الجاري، ورضوان توت الاسم الحركي روني سرحد الذي استشهد جراء انفجار لغم بناحية عين عيسى في الـ 19 من تموز الجاري، إلى مثواهما الأخير في مزار الشهيدة دجلة جنوب مدينة كوباني.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت تلتها كلمة الرئيس المشترك للمجلس العسكري في إقليم الفرات عصمت شيخ حسن الذي استذكر بداية شهداء الثورة وقال: "لن نجد كهؤلاء، هم قدوتنا، فالشهيد روني قطع آلاف الكيلومترات وخاض الحرب ضد داعش".

وأضاف عصمت شيخ حسن: "أقول للأهالي في شمال وشرق سوريا طالما هناك رجال أمثال محمود وروني لا خوف على هذه الأرض ولن نخشى شيئاً بل سنتجاوز كل العوائق ونصل للحرية المنشودة".

وبدوره قال الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات عارف بالي: "الشهداء هم قدوتنا، وكل من ضحى بروحه في سبيل هذه الأرض حي يحرسها بروحه، والمطلوب من كل واحد منا أن يتخذ من الشهداء نبراساً له لأن روج آفا تنادينا والاحتلال يتربص بنا، لذا على كل واحد منا أن يكون على قدر المسؤولية للدفاع عن هذه الأرض".

وبعد الانتهاء من الكلمات سلمت وثائق الشهادة إلى ذوي الشهيدين ليوارى جثماناهما الثرى وسط ترديد الشعارات التي تمجد الشهداء.

(ن ك/ك)

ANHA