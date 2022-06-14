كوباني.. تشييع جثمان شهيد  ومراسم غيابية لشهيد آخر

وتوجه المئات من أهالي مقاطعة كوباني وأعضاء المؤسسات المدنية وشخصيات من الأحزاب السياسية إلى مزار الشهيدة دجلة لتشييع جثمان المقاتل في قوات سوريا الديمقراطية إياد محمد الذي استشهد أثناء قيامه بواجبه العسكري بمدينة دير الزور، في حين تم إعلان سجل الشهيد سردار الشيخ الاسم الحركي سردار كوباني الذي استشهد في مدينة كوباني أثناء تصديه لمرتزقة داعش عام 2014.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، بعدها ألقت الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات بيريفان إسماعيل كلمة توجهت فيها بالعزاء لذوي الشهداء.

وقالت بيريفان إسماعيل: "نحن مدينون لأطفالنا الذين يعيشون اليوم بدون آبائهم الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل أن نحيا بسلام، وعلى دولة الاحتلال التركي أن تعلم جيداً بأننا شعب لا يقهر، شعب لا يعرف الاستسلام مهما كانت الظروف، لذا ننصحها بعدم الاقتراب من أرضنا".

وناشدت بيريفان إسماعيل في حديثها الأهالي في عموم أجزاء كردستان بالوقوف في وجه خط الخيانة الذي يمثله الحزب الديمقراطي الكردستاني مع دولة الاحتلال التركي.

ومن جانبه أشار الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات كيلو علي إلى أنه "عندما كانت مدينة كوباني تعاني من حرب الإبادة من قبل مرتزقة داعش ترك المقاتل كل شيء وعاد لمدينة كوباني، واستشهد في سبيل هذه الأرض، ودافع عنها ولم يفكر بالقدر الذي ينتظره حتى نال الشهادة".

وانتهت مراسم التشييع بتسليم وثائق الشهادة لذوي الشهداء ومن ثم شيع جثمان الشهيد إياد محمد إلى مثواه الأخير في مزار الشهيدة دجلة جنوب مدينة كوباني

(ن ك/ك)

ANHA